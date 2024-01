Každý muž má sice svůj jedinečný způsob výchovy, ale všichni tátové se snaží být pro své děti těmi nejlepšími otci. Ať už jde o vštěpování správných hodnot, nebo o to, aby své děti učili samostatnému myšlení. Která znamení jsou ti nejlepší tatínci a dědečci?

Někteří z nás mají to štěstí, že vyrůstali vedle skvělého chlapa, který ovlivnil jejich dětství a dospívání. Pět hvězdných znamení je předurčeno pro svou roli milovaného dědy, nebo táty. Tito muži jsou hotoví andělé. Umí vytvořit pocit bezpečí, hravosti, kreativity a nemají problém se kdykoli se svými dětmi nebo vnoučaty vydat do říše fantazie. Takový muž ovlivní váš život, protože miluje, chrání, učí odpovědnosti, je přísný i spravedlivý. A tak to má být.

Býk

Muži ve znamení Býka jsou známí tím, že jsou nejtrpělivější a nejlaskavější. Jsou mimořádně loajální a rodinně založení. Pro svou rodinu jsou symbolem bezpečí a jistot. Jejich potomci se od nich učí ctnosti, trpělivosti a důvěry. Zrozenci v Býku vštěpují dětem důležitost rodiny, přírody a hodnot. Dávají dětem najevo, že jsou tu pro ně, a mohou se na něj kdykoli obrátit.

Tvrdohlavost tomuto znamení může občas zatemnit zdravý úsudek ohledně výchovy. Býci jsou často tvrdí, ale myslí to dobře. Pro své děti a potomky jsou superhrdinové, protože jsou silní, ochranitelští a spravedliví. Možná se sice někdy rozčílí, ale jejich rodina ví, že tento muž je vždy přijde zachránit před zlem okolního světa.

Blíženci

Blíženci jsou nejlepšími otci. Jsou starostliví a záleží jim na fyzické i duševní kondici jejich dětí a vnoučat. Proto své děti maximálně podporují v pohybových aktivitách a sportu, aby byly zaměstnané a fit. Tito muži jsou otevření a dávají najevo svým blízkým, že se s nimi dá mluvit o všem. Rádi se učí nové věci a řeší problémy v rodině.

Dětem od mala vštěpují hodnotu kulturního vzdělání. Blíženci mají velký smysl pro humor a jsou často zábavní tatínkové. Tito zrozenci mají v sobě dvě osoby, proto jsou občas netrpěliví. Naštěstí mají celkem pevné nervy, a tak obrátí svou vnitřní nervozitu raději do legrace.

Rak

Pro citlivého Raka má rodina a rodinné hodnoty přednost před vším ostatním. Umí vytvořit pevné rodinné pouto tím, že organizuje společné výlety, setkání a dbají na to, aby s dětmi a vnoučaty trávili kvalitní společný čas. Miluje své drahé a dává jim to najevo, proto se děti a vnoučata těchto mužů cítí zahrnuty láskou a přijetím.

Rak věří v individuální růst svých dětí. Proto jim dává osobní prostor a soukromí. Otcové a dědečci v tomto znamení jsou pečující, citliví a nesmírně starostliví. V důsledku toho jsou tradiční a velmi loajální, což z nich dělá jedny z nejlepších tatínků a dědečků v zvěrokruhu.

Lev

Dědové a otcové ve znamení Lva jsou zábavní, hraví, ale zároveň rázní. Jsou ztělesněním zábavných a pohodových tatínků. Své potomky mají nesmírně rádi a jsou pro ně středobodem jejich vesmíru. Jako otec jim Lev poskytuje plnou a nerozdělenou pozornost. Díky své vlastní fantazii a hravosti se umí spojit s dětskou energií. Tito muži jsou hrdí na úspěchy svých dětí a rádi je oslavují.

Potrpí si na disciplínu, proto někdy zakřičí a během chvíle srovnají domácnost do latě. Všeobecně jsou Lvi k dětem velmi laskaví a mají pochopení pro jejich představivost a potřeby. Často se stane, že tohoto muže najdete v dětském pokoji, jak si spolu s dětmi staví z lega město, nebo buduje vesmírnou raketu.

Panna

Panny jsou seriózní, organizované a velmi praktické. Tito pánové udržují řád, a pořádek mají rádi ve všem. Muži zrození v Panně mají rádi tradici. Věří, že své děti naučí čistotě, odpovědnosti a praktičnosti. Protože jsou tak trochu perfekcionisté, snaží se být, dokonalí, zodpovědní a být tím nejlepším otcem. Toto znamení navozuje jiný pocit bezpečí než Býk.

Tento zrozenec nevytváří bezpečí silou, ale pořádkem. U nich doma má vše své místo a svůj řád. To u jejich potomků vyvolává pocit, klidu a bezpečí. Děti vědí, co kam patří a kdy se, co bude dít. Občas očekávají Panny od nejmenších členů rodiny bezchybné výkony a jsou kritičtí. Naštěstí jsou vybaveni empatií a intuicí, díky čemuž berou ohledy na pocity druhých.

