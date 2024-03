Na adresu tchyní bylo vymyšleno už mnoho vtipů, ty černé nevyjímaje. Většina z nás viděla na toto téma mnoho šílených amerických komedií. Většinou se v nich snaží zmařit synovu svatbu, a zbavit se potenciální snachy. Ve skutečnosti existují tchyně, které jsou naprosto úžasné a zamilujete si je.

V následujících pěti znameních se rodí ty nejlepší tchyně pod sluncem. Jsou hodné, ochotné, přátelské, pečující a obětavé. Rády vám s čímkoli pomohou a není vyloučeno, že z vás budou blízké kamarádky.

Svým synům přejí tyto ženy harmonický vztah plný lásky. Nikdy vám nebudou klást klacky pod nohy a přijmou vás automaticky do rodiny. Patří i maminka vašeho partnera k těmto znamením?

Kozoroh (22.12. – 20.1.)

Ženy narozené ve znamení Kozoroha jsou jedny z nejlepších tchyní zvěrokruhu. Jsou to upřímné milé dámy, které jednají na rovinu bez přetvářek. Tyto ženy jsou praktické a organizované, proto se na ně můžete vždy spolehnout. Kdykoli bude potřeba, podá vám bez váhání pomocnou ruku.

Tyto dámy jsou skvělými společnicemi na letní dovolené. Rády cestují, poznávají nové kultury a ochutnávají místní jídla. Pokud máte děti, nemají problém je pohlídat a dopřát vám s manželem trochu relaxace a soukromí. Vaše potomky umí zabavit a jsou u ní v těch nejlepších rukách.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnářky sice potřebují mít ve svém životě svobodu, ale jsou rodinně založené. Protože už si něco v životě zažily, umí zachovat klid a nic je nerozhodí. S partnerkou svého syna nemají potřebu nijak soupeřit, naopak ji vřele přijmou do rodiny a zapojují ji do všech oslav narozenin, svátků a jiných společných akcí.

Tato dáma se již od vašeho prvního seznámení chová tak, že patříte do rodiny. Dává vám najevo, že s vámi počítá, protože patříte k jejímu synovi. Zapojuje vás do všech rodinných plánů a aktivit. Tím si vás malinko otestuje, že to myslíte s jejím synem vážně. Ale jen pro sebe, více vás už nezkouší.

close info wavebreakmedia / Shutterstock zoom_in Mít pohodovou a milou tchyni je k nezaplacení. Takový harmonický vztah je pro potomky skvělým příkladem, jak spolu mohou bez problémů vycházet lidé napříč generacemi.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Ženy ve znamení Ryb jsou empatické, citlivé a obětavé. Snaží se dělat pro své děti to nejlepší a ve všem je podporují. Umí skvěle naslouchat, takže se jim můžete svěřit, aniž by vás jakkoli soudily. Pokud potřebujete pomoc, neváhá ani minutu, aby vás podpořila psychicky, nebo i finančně.

Je tou nejlepší babičkou zvěrokruhu, protože ji děti milují. Díky její zasněné povaze se ponoří společně s nimi do světa fantazie. Mnohdy není poznat, kdo si hraje, a kdo je ten dospělý. Vnoučata je ochotna kdykoli pohlídat, protože díky své empatii chápe vaši potřebu si občas oddychnout.

Rak (22.6. – 22.7.)

Rak je jedním z nejvíce rodinně založených znamení. Tyto ženy mají v životě jasný cíl. Najít si milujícího muže, založit rodinu, a pro tu celý život dýchat. Jsou to největší pečovatelky zvěrokruhu, proto mohou občas působit trochu vlezle, ale nemyslí to zle. Chtějí být potřebné.

Tato tchyně je obětavá a milující. Nemá problém kdykoli přijet pohlídat vaše potomky, nebo je vzít na výlet. Je skutečně šťastná, když může pomáhat v rodinném kruhu. Je pečlivá a má smysl pro pořádek, takže pokaždé krom péče o děti uklidí ještě celou vaši domácnost.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Váhy jsou velice vyrovnané a klidné ženy. Nemají potřebu se svými snachami nijak soutěžit. Naopak okamžitě nabízejí tykání a vroucné přátelství. Šíří kolem sebe pohodu a případné sváry umí perfektně zažehnat díky své diplomatické povaze. Mají silně vyvinutý smysl pro spravedlnost.

Tato tchyně zachová klid a mír za všech okolností. Dokáže vlídně usměrnit i vaše děti. Nemá ráda hádky a nedorozumění, proto ihned zatepla vše řeší, aby bylo jasno. Akceptuje výběr partnerky svého syna a to, i když jí není sympatická. Nevměšuje se do jeho soukromí a respektuje ho.

