Externí autor 6. 12. 2024 clock 5 minut gallery

Jestli Češi v něčem vynikají, tak to jsou jednoznačně pohádky. Snad nikdo si neumí představit Vánoce bez Tří oříšků pro popelku, Pyšné princezny nebo s Čerty nejsou žerty. Česko-Slovenská filmová databáze sestavila žebříček nejoblíbenějších pohádek za posledních 20 let.

Anděl Páně 2

Možná někoho překvapí, že na prvním místě se umístilo pokračování pohádky. Často se totiž stává, že jakékoliv pokračování bývá neúspěšné a nechává v lidech hořkou pachuť. Snímek i jeho pokračování je z dílny skvělého režiséra Jiřího Stracha. Pohádka mám výborné obsazení v podobě Ivana Trojana nebo Jiřího Dvořáka a perfektní scénář.

„Potenciál na zlidovění se ukázal koncem roku 2012, kdy kvůli úmrtí Václava Havla byl vyhlášen státní smutek a televize usoudila, že 23. prosince se tudíž nemůže vysílat veselá pohádka. Jenže národ se tak hlasitě vzbouřil, že v televizi Anděla Páně rychle za pár dní nasadili. Ostatně výsledky jeho sledovanosti mě překvapují každý rok znovu a znovu," řekl Jiří Strach pro iDnes.cz.

Anděl Páně

První díl z roku 2005 skončil na druhém místě, což je pro mnohé velkým překvapením. Hlavní postavu popletu Petronela si lidé doslova zamilovali. Neumí si přiznat chybu, zkazí na co sáhne, ale je to podáno tak humorně, že lidé se smíchy popadají za břicho. Když je potrestaný od samotného Jiřího Bartošky, tak je vpuštěn do světa, aby napravil alespoň jednoho hříšníka. Nebyla by to ale pohádka, kdyby nakonec vše nedopadlo dobře.

Sedmero krkavců

Na krásném třetím místě se umístila pohádka z roku 2015 – Sedmero krkavců. Tato pohádka pochází z klasické předlohy Boženy Němcové a místy spíš působí jako horor. Režie se ujala skvělá Alice Nellis a diváci to náležitě ocenili. Hlavní roli Bohdanky, která se rozhodla zachránit svých 7 bratrů, se zhostila herečka Martha Issová a předvedla perfektní výkon.

Šťastný smolař

Čtvrté místo překvapivě obsadila další pohádka režiséra Jiřího Stracha. Pohádka je příběh o dlouhé rodinné smůle, kterou se snaží prolomit Filip. Ve filmu se objevují opět zvučná herecká jména jako Dagmar Havlová nebo Ivan Trojan. Filip si na své cestě za štěstím prochází různými situacemi a pomáhá mu člověk, který celý život jenom lhal a říká si Kdokoliv.

Tajemství staré bambitky

Pohádka tajemství staré bambitky vypráví o tom, co se stane, když jeden spravedlivý loupežník pověsí své řemeslo na hřebík a odejde takzvaně do důchodu. V pohádce si zahrál i oblíbený zpěvák Tomáš Klus, který toužil po roli prince. Záhy na to mu přišla nabídka, kterou nedokázal odmítnout. Po jeho boku se objevila herecká esa jako Ondřej Vetchý nebo Petr Štěpánek.

„Kouzlo první Bambitky spočívalo v tom, že žádné ambice neměla. A najednou se stal zázrak – diváky získala možná právě tím, že si nehrála na efekty, kouzla či pompéznost. Naopak přinesla relativně skromný příběh, který drží pohromadě a nebojí se reflektovat současné věci," řekl v rozhovoru pro Denik.cz Tomáš Klus.

Korunní princ

Pohádka z roku 2015 Korunní princ byla dokonce nominovaná na cenu Český lev v kategorii nejlepší televizní film. V hlavní roli se divákům představil skvělý Josef Abrhám jako čaroděj Kruciatus, který chtěl zničit království. Krále si zahrál nestárnoucí Jaromír Hanzlík a jeho dva syny Patrik Děrgel a Kryštof Hádek. Pohádka je plná dramatický, ale i vtipných situací, které si získaly srdce diváka.

Krakonošovo Tajemství

Na sedmém místě se umístila celkem nová pohádka Krakonošovo tajemství z roku 2022 v hlavní roli s Jakubem Prachařem. Ten se stal majitelem zámku v Krkonoších. Když se Štěpán (Jakub Prachař) s bratrem a jeho snoubenkou Blankou rozhodnou prozkoumat nové obydlí, tak při cestě ně místo srazí dívku Lidušku. Děj je chytlavý a diváka zároveň i místy pobaví.

„Je pravda, že když jsem se svou účastí v pohádce souhlasil, bylo mi řečeno, že mě čeká jen jeden natáčení den. Říkal jsem si – pohoda, navážu na zmiňovaný předobraz dědy, je to taková moje povinnost, kterou rád splním. Nakonec se z toho vyklubalo víc natáčecích dnů, což mě potěšilo a je to v pořádku," řekl o své záporné roli Jakub Prachař pro Denik.cz.

O vánoční hvězdě

Když se v jedné pohádce sejde Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Aňa Geislerová a Ondřej Sokol, tak je úspěch zaručen. Nejenom, že je pohádka O vánoční hvězdě skvěle herecky obsazená, ale také nádherně natočená a překypuje humorem. Ve filmu je zachycená nádherná příroda a ta nejkouzelnější místa, která dokreslují kouzlo celého snímku.

„O vánoční hvězdě má být zimní pohádka, dal jsem podmínku, že musíme točit právě v Zuberci, což je skanzen pod Západními Tatrami asi sedm set metrů nad mořem. A Žleby jsou krásný zámek, kde už jsem dříve natáčel. Jako vizuální inspiraci jsme si vzali obrazy Josefa Lady a ty chaloupky ze Zuberce i ty malebné Žleby k nim prostě pasovaly," řekl pro Rozhlas.cz režisér Karel Janák.

Zdroje: iDnes.cz, Denik.cz, Csfd.cz