17. 4. 2024

Všichni známe jedince, kteří vidí problémy i tam, kde nejsou a sklenice je pro ně zásadně vždy jenom poloprázdná a nikdy poloplná. O to víc osvěžující je potkat člověka, který nám vnese do života radost a pozitivní náladu. Umí to tři znamení zvěrokruhu.

Ve světě plném výzev a nejistot je pozitivní a optimistický pohled na život zásadní. Jenže ne každému je toto umění dáno. Naštěstí mají někteří lidé vrozenou dobrou náladu a šíří radost kamkoli přijdou. Vybrali jsme tři znamení zvěrokruhu, která jsou známá svou schopností pozitivně ovlivňovat své okolí. Blíženci (22. 5. – 22. 6.) Chytrý a výmluvný Blíženec toho v životě zažil už tolik, že ví, že vždycky existuje cesta z problémů a starostí. Všímejte si, jak se dokáže přizpůsobit a nahlížet na situace, problémy a starosti z více úhlů pohledu. Vždy si ovšem zachovává svůj optimistický postoj. Lidé narození ve znamení Blížence vám zlepší náladu svým nakažlivým smíchem a smyslem pro humor. Ať už se objeví v jakékoli společnosti, vždy šíří pozitivní atmosféru. Jak už bylo řečeno, jsou přizpůsobiví, takže dokonale vycítí, kdy zafunguje vtip a kdy slova povzbuzení. Blížencům vládne Merkur, planeta komunikace. Není tak divu, že svým vyprávěním dokážou zaujmout kohokoli. Budiž jim ke cti, že nepatří k lidem, kteří se rádi poslouchají, ale o své protějšky projevují skutečný zájem. Rozhovor s nimi tak může být nejenom živý, ale i podnětný a plný pozitivní energie. Váhy (23. 9. – 23. 10.) Jak napovídá jméno tohoto znamení zvěrokruhu, Váhy patří k velmi vyrovnaným lidem. Na oněch pomyslných miskách vah sice spíš kloužou k realitě než k optimismu, ale podstatné jsou jejich pozitivní myšlenky, které udržují nad vodou nejenom je, ale také jejich přátele. Váha s vámi nebude brečet nad rozlitým mlékem. Naopak zachová klid a tuhle pozitivní energii přenese i na vás. Jako harmonické vzdušné znamení s notnou dávkou přirozené diplomacie a přirozeným optimismem se snaží ve svých vztazích udržovat klid. K tomu jim pomáhá jejich taktní a pečující povaha. close Magazín V těchto 3 znameních se rodí nejlepší milenky: Ženy citlivé, věrné, pozorné a plné vášně. Znáte takovou? Proč je fajn mít kolem sebe Váhu? Je to jednoduché, zatímco vy vidíte aktuální negativní stránku, ona i tu pozitivní a díky této schopnosti nachází rozumná řešení v jakékoli situaci. Zkrátka Váhy zvládají výzvy s grácií a šarmem a tímhle přístupem inspirují své okolí. Býk (21. 4. – 21. 5.) Co pro vás lidé narození ve znamení Blížence učiní s vtipem a šarmem, Býk svou pomoc pojme velkoryse a projeví vám skutečnou náklonnost. Máte problém? Najděte si kamaráda Býka. Jemu se totiž můžete vypovídat a on vás nejenom uklidní, ale současně si vaše potíže nechá pro sebe. Jako správný požitkář vám Býk nejprve naservíruje skvělé jídlo, které pochopitelně sám uvařil a nezapomene ani na kvalitní víno. Velmi dobře totiž ví, že u dobré večeře a sklenky lahodného moku se starosti stávají nicotnými. A pak vás vyslechne a snaží se pomoci. Býci jsou sebevědomí. Možná proto byste do nich neřekli, že jsou také velmi loajální. Máte problém? Na Býka se můžete spolehnout, jelikož z téhle vlastnosti neuhne za žádných okolností. Jeho citlivý a velkorysý přístup není známkou toho, že by si vás chtěl zavazovat. Je jenom trochu přízemní, což je nejspíš dáno faktem, že je to zemské znamení. Zdroje: astrotalk.com, www.quora.com

tag Merkur Optimismus Zvěrokruh

user Externí autor