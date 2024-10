Kde kdo by s jistotou řekl, že nejlepší způsob, jak zpevnit uvolněné svaly těla, je posilovna a zvedání činek. Podle nejnovějších výzkumů je tomu ale úplně jinak. Víte, co vás zpevní nejlépe?

Úbytek svalové hmoty

Vlivem stárnutí a neaktivního životního stylu mnoho z nás zjišťuje, že naše tělo už dávno není to, co bývalo.

Některé části těla jsou k procesu ochabnutí svalů shovívavější než jiné, které nám to spočítají se vší parádou. Jednou z částí, na které je uvolněné svalstvo skutečně viditelné, jsou zadní části paží.

Kde kdo by dal ruku do ohně za to, že jediným možným a účiným způsobem, jak tuto část těla zpevnit, je trápit se v posilovně zvedáním činek a dalšího závaží.

Jak se ale ukázalo, odborníci na fitness a zdravý životní styl je trochu jiného názoru. Co tedy zabírá, pokud paže nejsou již tak pevné jako dřív?

Samozřejmě to musí být cvičení, bez toho se naše svaly neobejdou. Představa, že musíte každý den zvedat činky, je ale mylná.

Jak zpevnit tělo

Nejlepším způsobem, jak zpevnit uvolněné svaly těla a zejména pak svaly paží po padesátce, je silový trénink.

Jak správně provést tricepsový klik, se dozvíte v našem videu:

Zdroj: Youtube

Jeho výhody však nespočívají pouze ve zpevnění, ale ve zlepšení hustoty a pohyblivosti kostí, což je velice důležité v případě, že chceme žít dlouhý a kvalitní život.

Silový trénink paží pro lidi nad padesát však nespočívá na zvedání závaží, nýbrž na práci s vahou vlastního těla.

V tomto ohledu je tím nejúčinnějším cvikem, který zpevní i ten nepovolenější sval na zadní straně paží, tricepsový klik.

Není na něm nic těžkého. Jde o klasický klik s jedním výrazným rozdílem. Paže celou dobu musí zůstat na šíři ramen a ve chvíli, kdy jde tělo do kliku a paže se krčí, musíme lokty držet u těla.

Pokud vás trápí povolené svaly paží, trénujte tento typ kliků alespoň dvakrát týdně. Dejte si vždy minimálně 3 série po 10 opakování. Pokud nezvládnete klasický klik s nataženými nohami, zkuste „dámskou“ variantu s koleny opřenými o zem.

