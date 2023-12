Externí autor 31. 12. 2023 11:51 clock 5 minut

Každé z dvanácti znamení zvěrokruhu má odlišný charakter. Postavení hvězd a planet má vliv na mnoho věcí v našem životě. Vaše znamení dokonce ovlivňuje i vaši životní aktivitu. Patříte k energickým jedincům, které lze jen stěží zastavit, nebo k lenochům, kteří pečlivě zvažují každý svůj pohyb?

Nejlínější znamení zvěrokruhu motivují pouze věci, které se jim líbí a chtějí je dělat. Mohou působit samolibě a vždy si dávají na čas. Řeč není pouze o klasických peciválech. Některá znamení umějí hospodařit se svými silami a zapnou včas úsporný režim. Můžeme je mít za pomalé lenochy, ale mnohdy jsou to velice ambiciózní lidé, kteří jen neradi plýtvají svými schopnostmi a silou. Možná vás překvapí, že nejlínějším znamením je zrovna temperamentní Býk. Přestože je samolibý a požitkářský, dokáže být velice úspěšný. Umí se totiž bravurně vyhýbat zbytečnému spotřebování energie navíc.

1. Býk

Je mocný, charismatický, temperamentní a nosí se jako císař pán. Býk je vítězem, který obsadil první místo v žebříčku nejlínějších znamení zvěrokruhu. Může to být překvapivé, protože lidé ve znamení Býka dokáží být pracovití a jsou často velmi úspěšní. Ale i ambiciózní Býk se pohybuje pomalým tempem. Býci jsou známí jako pomalí a opatrní. Do věcí, které je nebaví vkládají málo úsilí a upřednostňují pohodlí před vším ostatním. Lidé v tomto znamení se rádi rozmazlují. Milují potěšení a luxus. Přestože mohou být pilní a spolehliví, nespěchají a vyhýbají se plýtvání energií.

Býci chápou, že pokud si dají na čas, mohou problémy řešit postupně a není třeba spěchat. Působí často laxně, ale není tomu tak. Pokud je kritizujete, že jsou příliš pomalí, stávají se tvrdohlavými. Aby Býk do něčeho vložil více úsilí, je potřeba mu ukázat, že to za jeho čas a peníze bude stát. Jsou materialističtí a chtějí si užívat svého času a pohodlí. Když je Býk správně motivovaný, vytrvale pracuje na dosažení svých cílů. Nejšťastnější je, když může postupovat klidným, pomalým a metodickým tempem. Ačkoli je Býk nejlínějším znamením zvěrokruhu na světě, je vždy odhodlán dokončit, co začne. Možná si dává na čas, ale nakonec své úkoly dokončí.

2. Ryby

Ryby jsou známé svou náladovostí i vynikající intuicí. Jsou milující a soucitné, ale často působí nemotivovaně a pasivně. Ryby rozhodně patří mezi nejlínější znamení. Tito vodní tvorové se nechávají odevzdaně unášet houpavým proudem. Rybky jsou spirituálními bytostmi, které věří, že vše se děje z nějakého důvodu. Nejdou proti proudu a spíše plynou s výzvami, než aby se je snažily překonat. Ryby nepůsobí příliš aktivně, protože spíše čekají, až k nim příležitosti připlují samy. Neženou se za svými ambicemi. Když se vyskytnou problémy, vyhýbají se konfrontaci a jsou spíše klidné a introvertní.

Ve vztazích mohou být potřební a závislí. Jsou okouzlující a dokážou lehce přesvědčit druhé, aby o ně pečovali. Lidé ve znamení Ryb jsou bezstarostní a řídí se svými instinkty. Mají jedinečný smysl pro načasování a mohou být jemní a poddajní. Pokud se věci nevyvíjejí podle jejich představ, změní jednoduše své plány. Často se spíše toulají, než aby se řídily pevně daným rozvrhem a rutinou. Na Ryby nemůžete spěchat, aby dělaly to, co chcete. Řídí se svým vnitřním vedením a jsou duchovně naladěné. Jsou sice mnohdy líné, ale obvykle mají štěstí, díky němuž jsou úspěšné.

3. Střelec

Mezi nejlínější znamení zvěrokruhu patří i Střelci, přestože jsou často hodně úspěšní. Jsou šťastní, veselí, rádi objevují a milují dobrodružství. Rádi si užívají adrenalin extrémních sportů a často se vrhají do nových výzev. Aktivní a sportovně založení Střelci jsou samostatní a nepřizpůsobiví. Jejich lenost vyplývá z jejich bezstarostné povahy. Neumí fungovat v konvenčním prostředí a dodržovat rutinu. Řídí se řídí spíše svými instinkty. Potřebují být nezávislí. Obvykle pracují jako dodavatelé nebo podnikatelé. Nechají se sice snadno rozptýlit, ale jsou dostatečně ambiciózní na to, aby si šli za svými sny.

Střelci nerespektují autority a potřebují svobodu. Působí líně, protože nebudou ztrácet čas zbytečnou zdlouhavou prací. Nudné všední úkoly nejsou nic pro ně. Usilují pouze o slávu a věhlas. Jejich nereálné představy ale končí šťastnými náhodami. Navzdory štěstí, mohou Střelci své příležitosti nakonec promarnit. Bohatství a úspěch k nim přicházejí tak snadno, že si toho ani nevšimnou. Jsou pověstní tím, že rádi riskují. Střelec i tak patří mezi nejinteligentnější znamení zvěrokruhu na světě. Jsou schopni dosáhnout mnohem více, než si uvědomují. Mohou si splnit svoje sny, ale jsou na to líní.

Zdroje: dotyk.cz, astrologify.com