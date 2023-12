Stává se vám, že vás lidé nařknou, že jste nafoukaní nebo že se na ně netváříte příjemně? Nezoufejte. Na vině je pravděpodobně znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili. Jaká jsou ta nejméně sympatická znamení?

Znamení zvěrokruhu

Pokud máte problém najít si nové přátele a těch současných také nemáte mnoho, důvodem jste možná vy sami a také znamení, ve kterém jste se narodili. Hvězdy totiž ovlivňují to, kým jsme, více, než by nás mnohdy vůbec napadlo.

Za nejméně sympatické znamení zvěrokruhu se považují vodní znamení. Jsou jimi Rak, Štír a Ryby. Podle astrologie se právě tato znamení rádi schovávají za masku nepříjemného a nepřístupného člověka. Na ostatní působíte jako nepřítel, protože nevědí, co od vás čekat.

Raci vynikají svým pevným postojem. Jakmile jim někdo není sympatický, ihned a bez okolků mu to sdělí. To ale může vyvolat celou řadu konfliktů, kdy se lidé kolem vás budou bránit. Vám to nevadí. Názory druhých pro vás nejsou směrodatné.

Štíři rozhodně nepatří mezi oblíbence. Důvodem je jejich viditelná arogance a smysl pro nečestné jednání. Štíři jdou hlava nehlava za svými sny a cíli, bez ohledu na pocity druhých. Posledním vodním znamením jsou Ryby.

Ty si přesně, jak jejich název napovídá, plavou, jak samy chtějí. Většinou však proti proudu. To se nelíbí přátelům ani vašemu zaměstnavateli. Je třeba občas sklopit hlavu a být poslušný. Uvidíte, že vám to pomůže rychleji zapadnout do jakéhokoliv kolektivu.

Patříte mezi ně?

Dalším znamením, které se oblibě zrovna netěší, je Lev. Toho lidé často spojují s vlastnostmi jako je arogance a konfliktnost. Lvi jsou rádi středem pozornosti a tam, kde ji nedostávají, udělají vše, aby jí dosáhli.

Jaké znamení má nejlepší intuici:

Zdroj: Youtube

Lvi se často cítí být přirozenými vůdci, aniž by je o to někdo prosil. Svou snahou být nejlepší tak často vytváří dusno a napjatou atmosféru. Oblíbené však nejsou ani Panny. Ty se vyznačují přehnaným smyslem pro detail, který však žádají nejen od sebe, ale především od svého okolí.

Tím si vytváří přirozené nepřátele. Nikdo si nepřeje neustále schytávat kritiku za to, že v něčem není dost dobrý, něco neudělal, jak měl nebo to zkrátka mělo vypadat úplně jinak. Panny by rozhodně měly zvolnit a naučit se brát lidi kolem sebe takové, jací skutečně jsou.

Dalším, ne příliš sympatickým znamením zvěrokruhu, jsou Váhy. Ty se jen málokdy dokáží vžít do situací druhých lidí a sympatizovat s jejich příběhy. Naopak mají pocit, že nikdo nezažívá to, co ony. Možná je na čase naučit se větší ohleduplnosti.

Posledním znamením zvěrokruhu, které není příliš sympatické, jsou Vodnáři. Ti sice nejsou zlí ani arogantní, mají ale problém s výrazem ve tváři. Vodnáři mají svůj svět a často zapomínají na lidi kolem. Příliš se neusmívají, nekomunikují a často ani nevědí, jaké otázky jim lidé pokládají.

Nemají příliš přátel a ani jim to nevadí. Vodnáři jsou samorosti, kteří si plně vystačí jen sami se sebou. Tím se ale připravují o všechny, kteří by rádi byli součástí jejich světa. Vytváří to v nich pocit, že o ně Vodnáři nemají zájem. Přitom tomu tak vůbec být nemusí.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.yourtango.com, timesofindia.indiatimes.com