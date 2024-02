Někteří lidé vás vždy při setkání s úsměvem pozdraví, zatímco jiní si drží chladný odstup a snaží se konverzaci s vámi za každou cenu vyhnout. Jsou na první pohled nepříjemní, a proto působí nepřátelským dojmem. Astrologie zná nejvíce nesympatická znamení.

Existují lidé, kteří jsou spíše introvertní, nejsou nijak zvlášť empatičtí, a hůře navazují kontakty. Nemusí jít nutně o nepřátelské jedince, možná se jen soustředí na vlastní zájmy. Podle horoskopu rozeznáváme znamení zvěrokruhu od odtažitých, nespolečenských, až po ta vyloženě nepřátelská. Vezmeme to od konce, od těch mírně odtažitých.

Vodnář

Vzdušné znamení Vodnář dává přednost času strávenému o samotě. Tito lidé neradi navazují nové kontakty a mohou působit netykavě. Zrozenci Vodnáře nepozdraví sami od sebe cizího člověka na ulici, ani si nepopovídají s lidmi ve frontě u pokladny v obchodě. Mají pověst odměřených lidí, ale pokud už jste v jejich okruhu, poznáte možná i jejich přátelskou stránku. Pokud si vás pustí k těmu a otevřou se vám, můžete se na ně spolehnout.

Beran

Berani jsou vášniví a neohrožení vůdci zvěrokruhu. Jsou sólisti, kteří si rádi dělají vlastní věci. Dokáží být celkem hlasití, ale to neznamená, že jsou otevření. Tito zrozenci mají bojovného a soutěživého ducha. V tomto ohledu dokáží jít tak trochu přes mrtvoly. Je pro ně snazší být nepřátelští, protože se nemusí obtěžovat řešením ostatních, když jdou za svým cílem. Neradi řeší malichernosti a problémy ostatních.

Ryby

Ryby obvykle žijí ve svém vlastním světě, proto pro ně může být obtížné navazovat vztahy s ostatními lidmi. Jsou velice citlivé a bojí se, že jim někdo ublíží. Tváří se sice, jakoby jim bylo všechno jedno, ale opak je pravdou. V jejich introvertní duši se odehrává mnoho procesů. Než se jejich nepřáteský obranný mechanismus prolomí, může to chvíli trvat. Nenechte se proto zmást, tito zrozenci jsou ve skutečnosti skvělými přáteli.

Panna

Panny vždy rády pomohou v nouzi i s řešením jakéhokoli problému. Jejich potřeba pomáhat může mít ale sobecký záměr, protože chce pouze vypadat, že jim na druhých záleží. Dokáží vás odsoudit bez mrknutí oka, ale kritické jsou i samy k sobě. Pokud máte pocit, že vás zrozenec Panny nemá v oblibě, je pravděpodobné, že tím vyjadřuje svou vlastní nevyrovnanost. Je vždy snažší ukazovat na druhé a nepřiznat si vlastní slabiny.

Kozoroh

Pokud se postavíte do cesty Kozorohovi, můžete se vsadit, že se mu přestanete líbit. Dokáží být bezohlední a odsunou vás na druhou kolej, pokud jim narušujete plány. Tito jedinci jsou maximálně soustředění na to, co dělají a především rádi pracují sami. Mohou se tvářit profesionálně a slušně, protože jsou velmi strukturovaní, ale ve skutečnosti vás chtějí co nejrychleji setřást a jít dál.

Štír

Tajnůstkářští a záludní Štíři jsou nejvíce nepřátelským znamením zvěrokruhu. Drží se v ústraní a neumožní vám přístup do svého života. Vládne jim Pluto, planeta destrukce. Dokáží se tvářit naprosto nepřístupně a vyvolají ve vás zmatené pocity. Nezajímá je nezávazné tlachání o ničem. Uznávají pouze hluboké a hodnotné konverzace. Netolerují pozérství a jejich slova i činy vás dokáží opravdu bolestivě bodnout. Mají rádi moc a umí manipulovat lidmi.

