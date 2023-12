V srdci rušné metropole Londýna je prostor žádaným luxusem, stejně jako ve všech velkých městech. Zde ale existuje mikrobyt, který dává definici kompaktního bydlení nový rozměr. Malinký byt je ukrytý ve viktoriánské přestavbě v živé lokalitě Lower Clapton a jeho rozloha dosahuje pouhých 7 m2.

Mikrobyt má jen 7 metrů čtverečních, ale najdete zde vše. Neuvěříte, kde je však umístěna postel! Tento miniaturní byt vyvolává na trhu s nemovitostmi překvapení nejen kvůli své miniaturní velikosti 7 metrů čtverečních, ale i kvůli odvážné ceně, za kterou je nabízen. Chtěli byste zde bydlet?

Zdroj: Youtube

Mikrobyt za maxipeníze

Díky videu si můžete představit prostor tak malý, že se do něj sotva vejde postel, mikrovlnná trouba, koupelna a samozřejmě stávající nájemník. Ale cena za tento mikrobyt rozhodně mikro není – nejmenší mikrobyt v Londýně je k mání za vyvolávací cenu 50 000 liber, tedy zhruba 1,4 milionu korun. Faktem je, že při dnešních cenách nemovitostí to zejména nás v Česku asi nepřekvapí. Zde se ale jednalo před rokem o cenu pouze vyvolávací s tím, že stejný mikrobyt byl v květnu roku 2017 ukořistěn za částku více než dvojnásobnou, 103 500 liber, tedy necelé 3 miliony korun a odborníci aukční síně předpovídají, že by tuto částku mohli ještě překonat.

Každý milimetr je využit

Miniaturní bydlení bylo před rokem, tedy v době před aukcí, zrekonstruováno tak, aby byl co nejlépe využit jeho omezený prostor. Strategicky umístěná postel vypadá jako na lodi a je umístěna tam, kde byste ji rozhodně nečekali - vznáší se nad úložnými prostory a skříňkami, přičemž mezi postelí a stěnou je dost místa akorát tak na to, abyste si zde mohli rozpažit ruce. Rozkládací stůl slouží jako víceúčelová plocha pro stolování nebo práci, což dokazuje, že funkčnosti se může dařit i ve stísněných prostorách.

close info Jill Mead/The Guardian, CC 4.0 zoom_in Byt na 7 metrech čtverečních

Další zajímavostí bytu je oddělená koupelna, která je zároveň i minizáchodem – vše v jednom. Součástí rekonstrukce bytu pak bylo velké okno, které zajišťuje pronikání přirozeného světla do prostoru a vytváří tak iluzi otevřenosti a o něco většího prostoru.

close info Jill Mead/The Guardian, CC 4.0 zoom_in Postel, mikrovlnka a úložné prostory

Byt příliš těsný pro dlouhodobé bydlení

Současný nájemce mikrobytu tráví většinu času jinde, proto proměnil místo v promyšlenou investici a je až k nevíře, že se mu povedlo byt pronajmout na 800 liber měsíčně, což odpovídá v přepočtu zhruba 22,5 tisícům korunám.

Vzhledem k tomu, že dražebník v aukční síni stanovil minimální nabídku ceny bytu hluboko pod průměrnou zálohou pro mladé kupce v Londýně (ti se rekrutují z generace mileniálů), potenciální investoři si tento mikrobyt vyhlédli jako příležitost. Sehnat totiž bydlení je v Londýně téměř nemožné.

Analytik Neal Hudson však upozorňuje, že trvalé bydlení v tak těsném prostoru nemusí být dlouhodobě životaschopné.

Cena tohoto mikrobytu jen poukazuje na rostoucí trend malých domů, který je způsoben rostoucími cenami nájmů a nemovitostí. Ve městě, kde je každý metr čtvereční drahý, zpochybňuje mikrobydlení naše představy o domově, pohodlí a o tom, co skutečně znamená žít v nejmenším možném prostoru.

Zdroje: www.theguardian.com, www.bbc.com, www.independent.co.uk