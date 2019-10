Nejmenší byt světa: Jak celkem pohodlně žít na pouhých 8 m čtverečních?

Pohodlí se měří v metrech čtverečných, čím víc, tím líp. Francouzským služkám ale šlo především o to vůbec někde bydlet, ať už to byly rozměry garsonky nebo sklepní kóje. V posledních patrech pařížských domů pro ně byly zřízeny speciální pokoje, do nichž se ale sotva vešly. Dnes by život v této miniaturní komoře byl pro obyčejného člověka nemožný. Nebo ne?