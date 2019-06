Když děti mají děti: Nejmladší rodičce světa bylo pouhých pět let

Ještě jim nebylo ani patnáct let, a už jsou rodiči na plný úvazek. Místo, aby si hráli venku na hřišti se svými vrstevníky, řeší přebalování dítěte, kojení či přípravu jídla pro svého potomka. Že to ve vyspělém světě není možné? Překvapivě se takové případy množí v jedné z nejvyspělejších zemí světa, konkrétně ve Velké Británii.

FOTOGALERIE

Sean Stewart a Emma Webster

Sean se stal otcem už ve svých dvanácti letech. Se svou patnáctiletou přítelkyní Emmou přivedli na svět holčičku. Pár z Velké Británie prohlašoval, že chce žít pohromadě a vychovávat své dítě. Osud jim ale nakonec přichystal jiný scénář. Emma je již vdaná za jiného muže, Sean má problémy se zákonem a často pobývá za mřížemi.

April Webster a Nathan Fishbourne

April i Nathanovi bylo třináct let, když zplodili svého syna, a čtrnáct, když se jim miminko narodilo. Jsou jedněmi z nejmladších rodičů ve Velké Británii. Oba svorně prohlašují, že chtějí zůstat spolu a vytvořit fungující rodinu. Naštěstí mají oba oporu ve svých rodičích, kteří přijali fakt, že se stali velmi záhy prarodiči, a s nejmladším členem rodiny svým dětem všemožně pomáhají.

Alleshia Gregson

Dvanáctiletá Alleshia ukončila své dětství vskutku razantně - těhotenstvím, které po celou dobu tajila. Syna porodila ve třinácti letech, a pozor, už za deset měsíců poté byla opět těhotná. V patnácti se tedy stala dvojnásobnou maminkou. Nikdy neprozradila jméno otce svých dětí, ale podle jejích slov šlo o jednoho a toho samého chlapce.

Tia Davies

U této čtrnáctileté dívky zcela platí pořekadlo o tom, že jablko nepadá daleko od stromu. Tia se svým rodičům narodila, když jim bylo oběma patnáct, a když jí samé bylo čtrnáct, rozhodla se, že z nich udělá babičku a dědečka. Její otec se tak ve svých devětadvaceti letech stal nejmladším dědečkem ve Velké Británii.

Lina Medina

Historicky nejmladší matkou na světě se v roce 1939 stala Lina Medina, která dodnes žije v Peru. Když jí bylo pět let a sedm měsíců, rodiče ji vzali do nemocnice, jelikož jí během krátké chvíle velmi narostlo bříško; obávali se, že jde o nádor. Lékař ale zjistil, že je Lina v sedmém měsíci těhotenství. Otec dívky byl prakticky okamžitě uvězněn pro podezření z trestného činu spáchaného na své dceři, brzy byl ale propuštěn pro nedostatek důkazů. Lině bylo pouhých pět a půl let, když v roce 1939 porodila syna. Otec dítěte nebyl nikdy identifikován. Lina po celý život striktně odmítá rozhovory. Ví se jen, že se v dospělosti vdala a měla další dítě. Prvorozený syn se těšil plnému zdraví, přesto zemřel předčasně ve 40 letech.