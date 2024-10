Podzim je sezónou změn. Nejen listí stromů se mění do všech možných barev, nové trendy se objevují také, pokud jde o vlasy. Jaké jsou nejmódnější podzimní účesy pro ženy nad 50?

Sezóna změn

Vlasy jsou korunou krásy snad každé ženy. I proto si na péči o ně a výběr správného kadeřníka dáváme skutečně záležet.

Nejde však pouze o kvalitu našich vlasů, ale i o účes, který si nakonec vybereme, abychom se co nejvíce líbily sobě a svému okolí.

Inspirovat se samozřejmě můžeme u těch nejpovolanějších. Tedy vlasových a celosvětově uznávaných guru, kteří přesně ví, co se bude danou sezónu nosit.

A tu letošní se podle nich máme skutečně na co těšit. Na výběr je celá škála účesů, ze kterých si jistě vybere každá, byt sebenáročnější žena.

První účesem a vlasovým trendem, který tento podzim hlásí příchod, jsou kudrny inspirované dobou 80. let. Nenechte se však vyděsit. Žádná trvalá to nebude. V tomto směru jde o přirozenost.

Trendy pro ženy nad 50

Cílem je tedy podpořit přirozeně se vlnící vlasy a další typy kudrnatých vlasů tak, jak nám je příroda nadělila. Bez barvení, zbytečného natáčení a jiných úprav.

Vlasové trendy podzimu 2024:

Jediné, na co je třeba myslet, je zdraví vašich vlasů. Nechte si proto pravidelně, tj. alespoň každé tři měsíce, zastřihávat konečky. Vaše vlasy vám poděkují a výsledkem bude krásná přirozená hříva.

Ženy nad 50 tuto sezónu rozhodně strádat nebudou. Dalším účesem, který letošní podzim doslova volá po pozornosti, jsou krátké vlasy ve stylu pixie. Vlasy dlouhé jen pár centimetrů můžete stylizovat mnoha různými způsoby a každý z nich vám zaručí šarm a eleganci.

Chybět tuto sezónu nebude ani mikádo neboli bob. Jde o délku vlasů lehce nad ramena, která jde snadno upravit a stylizovat na mnoho různých způsobů. Je na vás, zda necháte vlasy po celém obvodu hlavy stejně dlouhé, nebo si vepředu ostříháte ofinu.

In budou tuto sezónu také sestříhané vlasy, kterou mají vlasoví stylisté obzvláště rádi. Jde o to sestříhat jednotlivé vrstvy vlasů tak, aby na sebe navazovaly. Tento rafinovaný účes by měl končit roztomilou ofinou.

Je na vás pro jaký účes se nakonec rozhodnete, myslete vždy na to vybrat si takový, ve kterém se hlavně vy sami budete cítit krásné a sebevědomé.

Zdroje: www.elle.no, www.vogue.co.uk, www.glamourmagazine.co.uk