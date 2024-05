Externí autor 12. 5. 2024 clock 3 minuty

Každé znamení zvěrokruhu má své plusy a minusy. Rozdíly najdete v přístupu k životu, v emocionálním či logickém nastavení. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu patří k těm nejmoudřejším a jestli také patříte mezi ženy, které to mají v hlavě srovnané od mládí.

Někteří lidé jsou rození intelektuálové, další musí tvrdě pracovat na tom, aby své mysli poskytli dostatek paliva. A co ti moudří? Tahle vlastnost přichází nejenom s věkem, ale také se zkušenostmi, které v nás formují moudrý nadhled.

Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

Vodnářky a nejmoudřejší? No jasně. Kromě toho, že jsou výstřední, oplývají značnou mírou přirozené inteligence, kterou dokážou racionálně používat. Působí moudře i proto, že příliš nedávají najevo své vnitřní pocity. Jestli se na někoho můžete spolehnout, pak je to Vodnářka, která vás nikdy nezklame.

Na jednu stranu jsou ženy narozené v tomto znamení energické a extrovertní, na druhou stranu umí být tiché, až plaché. Do vínku jim byla dána také silná intuice, takže se většinou ve svých odhadech nemýlí a dokonce se na základě intuice rozhodují. Pro Vodnářku je svět plný možností a výzev, které řeší nejenom kreativně, ale vždy smysluplně.

Váhy (23. 9. až 23. 10.)

Druhou příčku za moudrou Vodnářkou zaujímá žena ve znamení Vah. Je tedy pravdou, že Váha občas váhá, jak věci řešit, ale na druhou stranu se vždy rozhodne spravedlivě.

Kromě toho, že jedná racionálně, je současně velmi mírumilovná. Pozor ale na ni, vypadá sice jako hodná holka, ale pozná, když lžete.

Miluje lidi a potřebuje být neustále s někým v kontaktu. Snaží se být nápomocná a ráda se pohybuje ve skupině, jak v pracovní, tak i osobní rovině. Asi se nelze divit, že s Váhou se potkáte v právních nebo diplomatických kruzích.

Štír (24. 10. až 22. 11.)

Další z party moudrých žen jsou jednoznačně Štírky. Chodí světem a doslova luxují informace, protože mají neustálou potřebu se učit a růst. Divíte se jejich moudrosti? My ne.

Tyhle bystré a chytré dámy jsou vysoce inteligentní i v oblasti komunikace. Budete je mít rádi, protože vám přesně vysvětlí, co a jak myslely a co po vás vlastně chtějí.

Potřebujete-li zdatného oponenta, postavte do čela Štírku. Ona je totiž nejenom chytrá, ale umí číst v lidech, rozumí motivaci jejich chování a velmi přesně odhadne, kam jím směřují. Chcete ženu ve Štíru podvést? Chováte se falešně? Takovou hru vám ve velmi krátké době odpíská. Štírku a její mentální nastavení rozhodně nelze podceňovat.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Když řekneme Saturn, asi se nelze divit, že do výčtu moudrých žen patří i zrozenkyně ve znamení Kozoroha. A to hlavně díky tomu, že jim Saturn klade do pořádné životní lekce.

Kozorožky si s nimi ale umí poradit, protože jsou velmi pracovité, a když si něco umanou, taky to svou pílí dostanou. Mimochodem, podle astrologických výkladů je právě zlovolný Saturn branou k moudrosti.

Velkou předností Kozorožek je, že o věcech hluboce přemýšlí a nacházejí si k nim informace, na základě kterých se pak rozhodují. Na rozdíl od životních karambolů zvládají učení čehokoli snadno a rychle.

Umí se vcítit do problematiky a vědomosti nasávají jako houba. Navíc jim tedy nedělá problém komunikace, takže i když mají pověst samotářů, velmi rády naslouchají a snaží se pomáhat.

