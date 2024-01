Určitě máte ve svém okolí ženu tak hodnou, až si říkáte, že je hloupá. Vůbec nemůžete pochopit, že dotyčná hned každému naletí. Některá znamení zvěrokruhu jsou extrémně důvěřivá. Astrologie zná 5 nejnaivnějších dam horoskopu. Jste to i vy?

Tyto zástupkyně něžného pohlaví si vždy přivedou domů nějakého podivného týpka, který je využívá. Vidí to všichni na první pohled, až na ně. Notoricky se zamilovávají do těch nejhorších mužů, kteří jim po nějaké době vždy zlomí srdce. Důvěřují pofidérním přátelům, půjčují jim peníze, které už nikdy znovu neuvidí. Jako by se na svět vůbec nedívali otevřenýma očima. Která znamení by si měla dávat pozor na lidi, které si připustí k tělu?

1. RYBY (19. února - 20. března)

Ryby si po každém zklamání slibují, že se už nenechají příště zase zneužít. Nikdy se ale nepoučí, a často dávají lidem příležitost, aby s nimi opakovaně manipulovali. Ryby jsou až příliš citlivé, a právě díky tomu mají dobré instinkty a intuici. Jen kdyby jim občas naslouchaly. Mají sklon si lidi idealizovat a chtějí v nich vidět jen to nejlepší. Proto mají slepá místa, kam nedohlédnou. Nechtějí si připustit skutečnou realitu.

Toto znamení by mělo poslouchat jedině svou intuici a věnovat pozornost jemným tělesným signálům. Je paradox, že právě tyto ženy mají schopnost číst řeč těla, mimiku a tón hlasu, díky čemuž mohou včas odhalit manipulativní osobu, která se je snaží zneužít. V zájmu citového bezpečí potřebují být tyto dámy o něco méně důvěřivé a více si všímat řeči těla, zejména, když je v rozporu s tím, co dotyčný říká.

2. VÁHY (23. září - 22. října)

Tyto ženy jsou jedním z nejlaskavějších a nejdůvěřivějších znamení zvěrokruhu. Pokud Váhy někdo zneužívá, je to pro ně zničující. Často si vůbec nevšímají toho, co se kolem nich děje, ale v určitém okamžiku se musí probudit. Pokud si z nich někdo neustále ošklivě utahuje nebo je podvádí, musí se probrat a zjistit proč. Jinými slovy, Váhy si potřebují přijít samy na to, co se skutečně děje.

Dámy v tomto znamení by se měly poučit ze svých chyb. Není ostuda si psát deník, a jednoduše si zapsat vzkaz pro své budoucí starší já, aby už tuto stejnou chybu neopakovalo. Nemusíte to být ale pouze vy, kdo se má poučit ze svého prožitého příběhu. Zkušenost můžete získat i od někoho jiného. Jen si to uvědomte, co stalo vaší kamarádce a neopakujte její chyby.

3. BERAN (21. března - 19. dubna)

Tyto ženy jsou nejnaivnější, když jsou zamilované. Všichni kolem ji varují, ale ona chce své lásce věřit. Když zrozenkyně Berana propadne lásce, ignoruje svůj vnitřní hlas, který ji naléhavě varuje. Jakmile se vztah rozjede, pojede na plné obrátky jako na horské dráze, a ona nikdy nezmáčkne tlačítko „pauza“. Za žádnou cenu si tato dáma nepřipustí, že věci jsou jinak, než se zdají být.

Většinu svých činů si neumějí dobře promyslet, než je udělají, ale obzvlášť špatná jsou ta ve jménu lásky. Bohužel právě v nejcitlivější oblasti se ženy v Beranu nechají snadno nachytat. Pohled na realitu po probuzení z jejich snu, je vždy těžký. Zmatená a zlomená se snaží pochopit, kde opět udělala chybu. „Důvěřuj, ale prověřuj.“ To by si měly nechat vytetovat na viditelné místo.

4. STŘELEC (22. listopadu - 21. prosince)

Dobrodružky narozené ve Střelci jsou úžasné, ale jsou velice naivní, zejména pokud jde o cestování. Jejich honba za skvělými zážitky obvykle končí trpce, protože očekávají, že lidé, které potkají na svých cestách, budou vždy přátelští. Stává se jim, že se spontánně vydají na nějaký výlet, který si dobře nenaplánovaly, a někdo je zneužije a podvede.

Klidně uvěří taxikáři naúčtovaný příplatek za to, že musí jet přes kopec, nebo když jim někdo tvrdí, že je nějaké místo bezpečnější, než ve skutečnosti je. Dámy ve Střelci si musí všechno poctivě nastudovat a plně uvědomit okolnosti místa, kam cestují. A především nepředpokládat, že jsou všichni laskaví, protože opak je většinou pravdou. Zvlášť když se tváří důvěřivě.

5. RAK (21. června - 22. července)

Pokud žena narozená v Raku prožije nějaký emoční otřes, vypne všechny své senzory a promění se v naivku. Může to být špatný rozchod, intenzivní hádka, vážná nemoc, velké stěhování nebo smrt milované osoby. Tyto dámy jsou totiž prožitým stresem otevřené k tomu sdílet své pocity s někým, kdo třeba prožívá něco podobného.

Jsou rozněžněny a energeticky jsou úplně někde než ostatní lidé. Vůbec nevnímají potenciální hrozby z okolí. Pokud se zrozenkyně Raka nachází ve vysoce stresové a emocionální situaci, potřebuje se obklopit lidmi, kterým již důvěřuje a kteří ji ochrání. Od nich si nechá si od nich vše vysvětlit, aby nebyla oklamána.

TIPY pro všechny naivky:

Pokud potkáte nového člověka, pokuste se vypnout zvuk a vůbec neposlouchejte to, co říká. Pouze se nalaďte na řeč jeho těla a vnímejte pohyby a jeho chování. Tělo vám odhalí skutečnou podstatu jeho záměru.

Pokuste se naladit na svůj solar plexus a vnímejte pocity, které přichází. Pokud se zeptáte například: „Je tento člověk pro mě tím pravým? Mohu mu věřit?“ Vaše tělo vám odpoví. Pokud se cítíte dobře a komfortně, vše je v pořádku. Naopak, máte-li nepříjemný pocit (tlak, tíhu, sevření…), nebude to dobré.





