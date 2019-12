Nejnebezpečnější dětské gangy světa: Teenageři zde vládnou tvrdou rukou

Svět je velký a gangy působící v něm nelze spočítat. Ty následující však patří k těm, které rozhodně mezi ostatní jen tak nezapadly. Jejich společným znakem je nízký věk členů. Založili je a gró tvoří náctiletí a nezřídka i malé, většinou bezprozorné, pro které se stal gang jedinou jistotou, zázemím, rodinou.

CRIPS

To, co začalo jako parta šestnáctiletých výrostků, přerostlo v jednu z největších organizací kriminality na světě. Crips je afroamerický gang založený v Los Angeles roku 1969. Známí jsou nošením modrého oblečení a šátků, nicméně tato praxe už není tak důsledná kvůli snadné policejní identifikaci. Rádi se zapojují do loupeží, vražd a obchodů s drogami. Byli první, kdo začal s distribucí marihuany a amfetaminu v L. A., v roce 1980 spustili obchod s crackem. Předpokládá se, že mají kolem 40 000 členů, především Afroameričanů, ale též hispánců, Asiatů a bělochů.

MUNGIKI

Legrační název prozrazuje seskupení, s nímž si srandu zaručeně neužijete. Své sídlo má v Mathare, v jednom z největších slumů v Nairobi, hlavním městě Keni. Jde o obří zločinecký syndikát a obávanou teroristickou skupinu, která zabije každého, kdo jí stojí v cestě. Jejich hlavní zbraní jsou mačety, nicméně díky nim už se gangu podařilo zformovat významnou politickou a ekonomickou sílu. Nábožensky fanatická skupina hlásá návrat k původním africkým tradicím (hlavním přikázáním je mužská i ženská obřízka), dokonale ovládá podsvětí, obchod se zbraněmi, drogami i odpadky a ze srdce nenávidí pokrok, euroamerickou kulturu a křesťanství. Věková hranice pro vstup je 12 let.

PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL (PCC)

Notoricky známý gang pochází z brazilského Sao Paula. Pyšní se mimořádnou úrovní kontroly nad místním vězeňstvím stejně jako nad favelami, tedy nejchudšími čtvrtěmi plnými násilí a bezpráví. Ke „specialitám podniku“ patří únosy, vydírání a především nepřekonatelná schopnost vštípit strach. V roce 2006 se gangu podařilo převzít moc nad celým městem, Sao Paulo obléhal celý týden. Hoši z PCC během této doby brutálně napadali policisty a zapalovali vládní budovy. Podle zprávy brazilské vlády z roku 2012 jde o největší brazilskou zločineckou organizaci, z níž polovina členů je ve vězení, odkud ji čile řídí.

AREA BOYS (AGBEROS)

Volně organizovaná skupina teenagerů a opuštěných dětí potulujících se po ulicích nigerijského Lagosu. Je proslulá brutálními praktikami vydírání a drogového násilí. I když její členové nejsou zdaleka tak dobře organizovaní jako ostatní zmíněné skupiny, jsou velmi obávaní pro nevyprovokované útoky na náhodné kolemjdoucí a očekává se, že jejich členové organizaci časem „povýší“ na ještě mnohem obludnější zločinecký spolek.

THE 18TH STREET

Skupina známá též jako M18 je nemilosrdná zločinecká organizace, která vznikla v americké Kalifornii. Předpokládá se, že má kolem 70 000 členů ve 120 městech. V 60. letech ji založili sotva vzletilí mexičtí imigranti a postupem času se z ní stal jeden z největších a nejnebezpečnějších latinsko-amerických gangů na světě. Má vlastní hierarchii a důležitost každého člena se určuje podle vykonané trestné činnosti ve prospěch gangu. Pyšní se brutálními pravidly, jako např. 18 sekund bití, kdy do hříšníka ostatní členové tuto dobu kopají. Kromě pouliční kriminality, únosů, vražd, obchodu s lidmi či žhářství se nadšeně věnují falšování osobních dokladů.