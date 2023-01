Ne všechna místa jsou rájem na Zemi. Některá jsou dokonce životu nebezpečná. Příkladem je i toto nejnebezpečnější místo v historii Země, které se vědcům podařilo objevit.

Dle vědců je tak nebezpečné, že lidský cestovatel v čase by tu hrůzu rozhodně nepřežil.

Vědci našli nejnebezpečnější místo v historii Země

Za tímto objevem stojí skupinka paleontologů. Sestavena je z vědců z celého světa. Údajně nyní objevili místo, budící hrůzu. Má to být totiž nejnebezpečnější místo, které kdy bylo na naší planetě objeveno.

Vědci podrobili naši planetu poměrně vyčerpávajícímu průzkumu, během kterého krok za krokem testovali, kde je pro lidi nejvíce nebezpečno. Netrvalo dlouho a ukázalo se, že tímto místem je tolik známá a vlastně i na první pohled nádherná Sahara.

Má být údajně jediným místem, které bylo před miliony let skutečnou hrozbou. Před zhruba 100 miliony lety byste dělali vše pro to, abyste se jí vyhnuli obloukem. A tak člověk, jenž by byl schopen cestovat časem, by jistě tuto lokalitu nezvolil. Nebo by alespoň neměl.

Lidský cestovatel v čase by tu dlouho nepřežil

"Člověk cestující v čase by v této oblasti dlouho nevydržel," uvedl Dr. Nizar Ibrahim, vedoucí studie a profesor z University of Detroit Mercy. Vysvětlil také důvod takového závěru. Tím bylo především osazenstvo Sahary.

Na obloze se běžně vyskytovaly plazi obřích rozměrů a "zemskou" krajinou se potulovala kolosální zvířata, asi podobně nebezpečná, jako jsou dnešní krokodýlové. Sahara byla tedy místem, kde se to predátory jen hemžilo a lidský cestovatel, který by do daných končin zamířil, by s velkou pravděpodobností ani nepřežil.

„Jedná se o nejkomplexnější práci o fosilních obratlovcích ze Sahary za posledních téměř sto let," uvedl další z vědců výzkumného týmu s tím, že nic podrobnějšího se nikdy žádnému vědci nepovedlo. I proto jsou závěry, ke kterým tým dr. Ibrahima došel, považovány za konečné.

Vědecký tým tak ve spolupráci s místní africkou expedicí Kem Kem učinil fascinující experiment, který však dokázal, jak hrozivá a zrádná Sahara 100 milionů let zpátky skutečně byla. „Jde o první podrobný a plně ilustrovaný popis eskarpmentu bohatého na zkameněliny," uvedli vědci.

Pokud by přece jen někdo do dávné Sahary zavítal, byl by jako cestovatel v čase ohromen i další faunou, která se tu vyskytovala. Za zmínku stojí především tři typy dravých dinosaurů, kteří v dané době žili.

Prvním je Šavlozubý karcharodontosaurus, jež disponoval zuby dlouhými až 20 centimetrů. Druhým pak byl velociraptor deltadromeus a posledním neznámý druh pterosaura.

Hrozby dávné Sahary tak číhaly na každém "rohu" a nejspíš i lidé, kteří před miliony let do této lokality zavítali, měli co dělat, aby vyvázli živí a zdraví.

