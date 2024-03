Znáte ten pocit nekonečného smutku, na který vám nic nepomáhá? Připadá vám, že je všechno špatně a nic se vám nedaří. Máte úzkosti, slzy na krajíčku, bojíte se a jste nešťastné, i když se vám nic očividného neděje. Možná patříte mezi znamení zvěrokruhu, která se necítí skoro nikdy šťastná.

Lidé kolem vás vám vytýkají, že k svému smutku nemáte žádný racionální důvod. Ale nechápou vás, ani to, jak strašně se uvnitř cítíte. Zjistila jste, že smích je pro vás cizí slovo a netušíte, kdy jste se naposledy radovala. Známe ženy, které jsou neustále nešťastné, i když nemají proč.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Ženy ve znamení Panny se pořád strašně bojí. V hlavě si vymýšlí ty nejvíce katastrofické scénáře. Bojí se, že jejich děti si ublíží, někdo jim něco udělá, ztratí se apod. Proto jim neustále volají, zda jsou v pořádku a sledují v aplikaci jejich polohu. Potomci těchto úzkostných matek mají zakázané nebezpečné sporty ani nesmí chodit samy ven. Pokud jdou na kolo, tak jedině s helmou, chrániči a maminkou.

Když se jich děti ptají, zda by mohly něco zajímavého podniknout s kamarády, jejich odpověď zní většinou „raději ne, zlato“. Jejich děti to začne časem svazovat a mají tendenci se bouřit. To v nich ale vzbuzuje ještě větší strach z toho, že se jim pokusí lhát, nebo dělat něco za zády. Jsou tak v neustálém stresu a tenzi, která jim vůbec nedělá dobře. Ani psychicky ani fyzicky.

Tyto dámy jsou neustále nešťastné, vystresované a cítí hluboký smutek. Když jsou kolem nich šťastní lidé, ještě více upadají do temnoty. Na pozitivní a povzbudivá slova ani nedokážou reagovat. Mají prostě pocit, že je něco neustále špatně. Jejich povaha je pro jejich blízké náročná, protože jim neumí pomoci. Panny jsou mučednice, které prostě trpí, i když nemusí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Zrozenkyně Kozoroha se cítí celý život smutné. Jako děti byly plaché a tiché, málokdy se smály nebo vesele výskaly. Jejich pocit smutku s nimi zůstává po celý život. I když mají vlastně vše, po čem kdy toužily, neumí si to užívat. Neustále čekají nějakou katastrofu. Válku, nemoc, tragédii v rodině, nebo konec světa. Tyto myšlenky je vyčerpávají a ničí.

Když tyto dámy prožívají něco hezkého, okamžitě je paralyzuje strach, že o to přijdou, nebo to brzy pomine. Popřípadě se přimotá myšlenka, že si to vlastně ani nezaslouží, a je to nějaký životní omyl. Pro jejich partnery je to velice vyčerpávající a její chování vydrží jen ti nejsilnější a nejoddanější jedinci. Její nálada je totiž nakažlivá, a jakmile to partner odhalí, začne uvažovat o odchodu.

Ženy v tomto znamení pláčou nad každým menším problémem. Mají celoživotně pocit, že jsou na všechno samy. Cítí se kvůli tomu osamocené, nepochopené a zrazené. Stejně jako ostatním by jim prospělo si v klidu sednout a sepsat si na papír své životní úspěchy, na které jsou hrdé. Může to být maturita, dítě, první vydělané peníze na brigádě, prostě cokoli. Ideálně si to zarámovat a vystavit.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Tyto rozpolcené dámy jsou plačky a hysterky. Hroutí se z každé prkotiny. Kamenem úrazu jsou jejich nesplnitelné plány. Právě kvůli naprosto přesně nalajnovaným událostem ve svém diáři, jsou v největším stresu. Na plánují si toho totiž tolik, že se to nedá reálně zvládnout. Ony jsou ale potom v depresi, že nic nestihly tak, jak chtěly, a to prohlubuje jejich vnitřní pocit marnosti.

Nešťastné, smutné a vystresované pak nedokážou zvládnout svůj život a běžné každodenní úkony. Měly by se uvolnit a přestat řešit věci, které nemohou nijak ovlivnit. Pokud by v tomto módu pokračovaly, mohlo by to mít negativní vliv na jejich psychické i fyzické zdraví. Je na čase naučit se meditovat, a provádět v nejnáročnějších situacích dechová cvičení.

Je potřeba myslet, že jsme samy tvůrci našeho života a účelem je nepromarnit zbytečně ani minutuz času, který nám tady byl vyměřen. Pokud je váš smutek neovladatelný a nepomáhají vám žádná dostupná cvičení a metody, nestyďte se obránit na odborníka. Někdy se totiž z neovladatelného a dlouhodobého smutku vyvine deprese a to je diagnóza, kterou je potřeba řádně léčit.

