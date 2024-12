Ne každý si je toho vědomý, ale na výběru obuvi skutečně záleží. Důvod je více než prostý. Správná obuv chrání naše chodidla, podporuje vzpřímenost těla a samozřejmě nás dělá krásnějšími. Které boty by ženy ale nosit neměly, zejména pokud jsou starší?

Boty jsou základem

Obuv je základem našeho šatníku, který nejen že podporuje zdraví našich chodidel, ale také nás činí krásnějšími. Žena v nádherných botách zaujme každého.

Na výběru bot tedy skutečně záleží. Volit bychom měli vždy takové, které se nám líbí a které jsou nám naprosto pohodlné. Takové boty pak budeme nosit s hrdostí a rozhodně nás z nich nebudou bolet chodidla.

Ne všechny boty, po kterých v obchodě sáhneme a ve kterým se cítíme dobře, nám ale sluší. Některé typy bot nám podle stylistů spíše škodí.

Pokud vynecháme kvalitu, hraje vzhled bot v tomto směru zásadní roli. Módní stylisté se shodují, že některé typy bot vkus žádné ženy nepodpoří. Ba přesně naopak.

Lze je dokonce považovat za ty nejnevkusnější boty vůbec, které sice často vidíme převážně na starších ženách, bohužel jim ale vůbec nesluší. Takové boty bychom nosit neměli.

Nejnevkusnější boty

Ne pokud se chceme jako ženy cítit dobře a navíc si přejeme následovat trendy a mít vytříbený styl. Víte, o jaký typ bot se jedná? Pokud ne, s námi se to dozvíte.

Boty, které opravdové dámy nikdy neobují:

Prvním typem bot, které starší ženy s oblibou nosí, přitom jim vůbec nesluší, jsou tenisky. Ne že by na teniskám bylo něco zlého, jde o to, že boty musí doplňovat celkový vzhled. V případě starších žen se to však neděje.

Starší ženy by se měly také vyhnout botám jako jsou crocsy. Věříme, že jsou pohodlné a nazujete je raz dva, vzhledově však působí jako nazouváky vhodné maximálně na sekání zahrady.

Dalším typem bot, který módní stylisté považují za jeden z nejnevkusnějších, a to hlavně u starších žen, jsou baleríny. Hlavním problémem u tolik oblíbených balerín je jejich konstrukce.

Jsou to boty na ploché a velice slabé podrážce, které podporují defekty chůze, jako je šmajdání. Z dlouhodobého hlediska tak nemusí zdraví žen příliš prospívat.

Důvod je prostý. Starší ženy by měly dbát na pevnost stélek, které podpoří klenbu chodidel a tím i celou kosterní soustavu. Vhodné ani vkusné nejsou ani příliš vysoké podpatky, které mohou poškodit Achillovku a chrupavky kolen.

