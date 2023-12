Přežít extrémní mrazy, není žádná legrace. Všichni jsme to zažili, třásli se v zimním chladu a přemýšleli, jak nízko může rtuť teploměru klesnout, než začne být vážně nebezpečno. Ukázalo se, že sneseme větší zimu, než si myslíte.

Jaká je tedy nejnižší teplota, kterou může člověk vydržet? Možná vás to překvapí – je to mrazivých -32 °C, některé zdroje dokonce říkají minus 36. Ale co je velmi zajímavé, určitou roli hraje individuální odolnost; ne každý čelí mrazu stejně.

Proč se někteří lidé zdají být vůči chladu odolní, zatímco z jiných se stávají lidské rampouchy? Všechno je o tělesné stavbě, věku a pohlaví. Tělesný tuk, který jinak příliš nemilujeme, funguje jako přirozený izolant, takže baculatější jedinci jsou vůči chladu odolnější. Lidé, kteří si zakládají na štíhlé postavě, jsou tak ve značné nevýhodě, tedy alespoň v případě ochrany před mrazem.

Stupeň za stupněm k boji o život

Naše těla jsou jako přesně seřízené stroje, jejichž optimální vnitřní teplota se pohybuje kolem 37°C. Pokud sklouznete pod 35°C, dostáváte se do stavu podchlazení. V tomto momentě se dostavuje třes, slabost a zmatenost. Při teplotě 33°C se může stát vaším nepříliš vítaným společníkem amnézie. Pokud teplota vašeho těla klesne na 28°C, upadnete do bezvědomí. A když dosáhnete 21°C, ocitnete se v nebezpečné zóně těžkého podchlazení, kdy začne vaše tělo skutečně bojovat o přežití.

Jaká je rekordní teplota, kterou člověk přežil?

Zajímalo vás někdy, jakou nejnižší zaznamenanou tělesnou teplotu někdo přežil? Seznamte se s Annou Bågenholmovou, která v roce 1999 po nehodě na lyžích na náledí vzdorovala smrti s tělesnou teplotou 13,2°C. Zní to nemožně, že? Ovšem opravdu se to stalo.

Pokud voda uvnitř vašich buněk zmrzne, pak už není šance na přežití, protože krystaličtí ledoví vetřelci způsobují spoušť, kdy praskají buňky a člověk již nemůže přežít.

Hrozbu však nepředstavují jen zamrzlá jezera anebo pád do sněhu. Pokud jste mokří nebo zpocení, může vás podchlazení přepadnout i za mírně chladného počasí, již od -1 až -10°C. Podle mrazivých statistik časopisu The Lancet voda odvádí teplo z těla 25krát rychleji než vzduch.

Nyní vyvraťme jeden mrazivý mýtus

Navzdory našemu kolektivnímu strachu z parného léta se ukazuje, že skutečným tichým zabijákem není vedro, ale extrémní chlad. Studie odhalily, že smrt umrznutím nastává až 20krát častěji než podlehnutí spalujícím vedrům. Čísla nelžou – smrt v mrazu je 15krát pravděpodobnější než smrt v horoucím pekle...

A jedna zajímavost nakonec: Nejnižší teplota, kterou člověk vydrží, je mrazivých -32 °C. Takže až budete příště zvažovat ledový ponor nebo zimní kempování, pamatujte: vrstvy oblečení jsou vaši přátelé a omrzliny nejsou módní záležitost. Zůstaňte v teple!

