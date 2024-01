close info Evgeny Atamanenko

Magdalena Weingärtner 20. 1. 2024

Říká se, že své rodiče si nevybíráme. Kdybychom si je ale vybrat mohli, určitě by to byla tato znamení zvěrokruhu. Tito zrozenci jsou totiž nejlepší rodiče, kteří jsou milující, pečující, chápaví, hraví… Jednoduše takoví, jaké by chtěly mít všechny děti. Která znamení to jsou?

tag Astrologie Láska Oblečení RAKO Rodina Výlet

