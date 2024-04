V oblasti astrologie existuje pět hvězdných znamení zvěrokruhu, která jsou vždy připravena pomáhat ostatním. Pečují o druhé a vždy se jim snaží snaží zajistit co největší bezpečí a pohodlí. Těmto znamením však jejich nadměrná obětavost může škodit. O které zrozence horoskopu se jedná?

Určitě znáte člověka, který je tak moc hodný a obětavý, že na sebe vůbec nemyslí. Stará se stále o blaho lidí kolem sebe, nikoli však o to své. Je to anděl, který jen pomáhá a dává, ale nikdy si sám o pomoc neřekne. Ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí tito jedinci?

Rak (22.6. – 22.7.)

Ochranitelské znamení zvěrokruhu vždy pečuje o své blízké. Osoby narozené ve znamení Raka jsou připraveny poskytnout ostatním maximální pohodlí a investují hodně úsilí, aby učinili druhé šťastnými. Tento zrozenec je přítelem, na kterého se můžete spolehnout, pokud se dostanete do tíživé situace. Charakterizuje ho velká empatie a umí se snadno vcítit do duše druhých.

S Rakem se budete cítit jako doma, obklopeni nezbytnou láskou a péčí. Živé srdečné rozhovory jsou pro ně doslova druhem vyjadřování. Protože milují probírání svých vlastních emocí a úvah, aktivně podporují konverzace, kde se lidé sdílejí své pocity a upřímné myšlenky. Avšak často mají sami problém říct si o pomoc, když ji potřebují.

Hvězdný vzkaz pro Raky: Nestyďte se říct si o pomoc. Lidé vás mají rádi a ochotně vás přispěchají kdykoli podpořit.

Býk (21.4. – 21.5.)

Býci rádi věnují péči ostatním. Ať už je v nouzi kterákoli bytost, přispěchají na pomoc. Jsou to uzemnění a praktičtí lidé, kteří vaše problémy rozeberou logickým způsobem, místo aby přemýšleli emocionálně. Nejenže vyřeší vaše problémy, ale také vás navedou na správnou cestu. Umí být skvělými vůdci a motivátory.

Býci umí pozorně naslouchat a poskytovat praktické rady. Komunikace s těmito jedinci je velmi užitečná, protože dávají vodítka k řešení vašich problémů a moudré informace, co dělat v té či oné situaci. Na rozdíl od Ryb s vámi nebudou plakat, ale udělají vše pro to, aby vám ukázaly cestu z nejsložitější situace. Díky nim se vám uleví. Uleví se však i Býkům?

Hvězdný vzkaz pro Býky: Nemusíte unést všechnu tíhu světa, nikdo vás nebude soudit, když si dáte na chvíli pohov.

Váhy (23.9. – 23.10.)

Je skvělé mít ve svém životě poklidné Váhy. Pokud budete potřebovat jakoukoli pomoc, lidé v tomto znamení tu budou vždy, aby vám pomohli. Díky své schopnosti vyvažování jsou také skvělí při řešení vašich problémů ve vztahu. Umí se vcítit do toho, co právě prožíváte, a krůček po krůčku s vámi vyjdou z temného údolí na světlo.

Vzdušný element Vah je spojen s komunikací a potřebou intelektuální výměny. Tito lidé jsou znamením, které má tendenci soustředit svou pozornost během rozhovoru plně na druhou osobu. To je jeden z hlavních důvodů, proč jsou tito lidé tak skvělými vrbami. Neváhejte a zastavte se u nich pro radu. Rádi vás vyslechnou.

Hvězdný vzkaz pro Váhy: Najděte si přátele, kteří pro změnu vyslechnou vás. Máte je kolem sebe.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

To jsou filantropové, kteří rádi dělají charitu. Vždy se nabídnou lidem, kteří potřebují pomoc. Vodnáři udělají cokoli aby pomohli lidem v nouzi. Narodili se jako psychologové horoskopu, protože rádi naslouchají problémům jiných lidí. Jsou velmi soucitní, takže když jim otevřete své srdce, rádi vám pomohou. Jakmile se jim svěříte, budou s vámi spolupracovat a najdou řešení.

Navíc umí vytvořit skvělou a podporující atmosféru. Dostanou do vás tolik energie a naděje, jen co se do vás vejde. Proto jsou skvělými motivátory nebo kouči. Bohužel, když potřebují podpořit oni sami, nedokážou si říct. Raději se někde stranou trápí, protože nechtějí druhé obtěžovat svými problémy. Přitom by jim jejich blízcí tak rádi přispěchali na pomoc.

Hvězdný vzkaz pro Vodnáře: Dáváte mnoho energie ostatním, vyrazte ven s někým, kdo pro změnu dobije pozitivní energií vás.

