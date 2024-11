Externí autor 19. 11. 2024 clock 3 minuty

Kamkoli přijdou, všichni s nimi chtějí kamarádit. Ne každý člověk má takový dar, podívejte se v jakých znameních se narodili oblíbení společníci, kteří dobře vycházejí s každým.

Říká se tomu kouzlo osobnosti. Lidé, kteří dostali tuto vlastnost do vínku, se obvykle nacházejí pouze v několika znameních zvěrokruhu. Podívejte se, zda mezi ně patříte i vy.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Jestli se o někom dá říct, že je charismatický, pak Lev do tohoto seznamu patří zcela určitě. Lidé narození ve znamení Lva jsou zkrátka velcí sympaťáci, kteří mají dostatek sebevědomí a umějí s ním pracovat. Vždy s úsměvem na tváři se Lev řadí k nejoblíbenějším znamením zvěrokruhu. Na večírcích je Králem, který zavírá hospodu, vinárnu nebo bar. Jako ohnivé znamení má v sobě spoustu energie a dokáže se bavit do poslední minuty. Obecně má tohle znamení vždy dobrou náladu, pro kterou ho všichni mají rádi.

Střelec (23. 11. - 21. 12.)

Nudíte se? Pořiďte si Střelce, který díky svému ohnivému naturelu doslova srší energií. Z fleku vymyslí deset nejšílenějších věcí na světě, které rozhodně musíte vyzkoušet. Vzápětí vás přesvědčí o tom, že si užijete tu nejlepší zábavu pod sluncem. Díky své optimistické povaze vás nenechá ani na vteřinu pomyslet, že to dopadne špatně. Střelec je natolik charismatický, že byste mu uvěřili, kdyby vám vyprávěl, jak fajn je skočit na dno sopky, a že to musíte taky vyzkoušet. Tohle znamení má dobrodružného ducha. Jeho historky jsou vtipné, zábavné a navíc je to velmi inteligentní společník, který s vámi vždycky najde společnou řeč.

Ryby (21. 2. - 20. 3.)

Ryby nejsou tak rtuťovité, jako jejich předchůdci Lev se Střelcem. Mají ale jiné charakterové vlastnosti, pro které stojí vysoko na žebříčku popularity. V první řadě jsou Ryby nesmírně vtipní lidé. Pyšní se jemnou dávkou sarkasmu, střílí si ze sebe a ze všech a je s nimi zkrátka pořád hodně legrace. Jejich kreativita jim pomáhá v navazování kontaktů a otevírání velmi zajímavých témat. Jinými slovy, s Rybami budou vaše rozhovory vždy velmi inspirativní a přínosné.

Blíženci (22. 5. - 21. 6.)

Vzdušné znamení zvěrokruhu Blíženci velmi dobře ví, jak získávat nové přátele. A jde mu to pro jeho otevřenou a milou povahu doslova samo. Blíženci jsou takoví společenští motýlci, kteří umí komunikovat na jakékoli téma. Ve společnosti nestojí v koutě, ale velmi umně se vmísí do jakékoli společnosti. Můžeme jim jenom závidět, s jakou lehkostí navazují hovor, aniž by byli bráni za drzouny, kteří se nevhodně vměšují. Tihle lidé se řadí k těm nejoblíbenějším. Nutno ale dodat, že vzhledem k jejich přizpůsobivosti, díky které je ostatní obdivují, si od některých nesou nálepku falešníků.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Druhé vzdušné znamení Váhy si v oblíbenosti s předcházejícími rozhodně nezadá. Lidé je mají rádi zejména pro jejich potřebu harmonické atmosféry. Jinými slovy, s Váhou se nepohádáte, váš hovor se vždy ponese v milém a přátelském duchu a na společné setkání budete vzpomínat jako na příjemný zážitek. Na otázku, proč mají lidé Váhu rádi, existuje jednoduchá odpověď. Protože je to s ní pohoda. Lépe řečeno, Váha se postará o to, abyste se vy cítili dobře. Ráda pomůže i dobrou radou nebo jinou pomocí. Je na ni vždy spolehnutí a je to kamarád/ka, kterou/kterého si přeje každý.

