Rádi byste, aby dáma vašeho srdce udělala dobrý dojem na vaši rodinu a přátele? Možná si už delší dobu přejete mít vztah s příjemnou a všemi oblíbenou ženou. Jak ale takovou poznáte, když se tak na prvním rande tváří všechny, než vám ukážou pravou tvář? Odhalíme vám je na základě astrologie.

Když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. To platí zejména o seznamování s novým protějškem. Na začátku každého vztahu se lidé snaží dělat lepšími ve všech ohledech. Zdá se, že vaše rodina a přátele mají na takové přetvářky radar.

Proto nejsou nadšení z vaší nové přítelkyně, protože jednoduše cítí, že není ve skutečnosti taková, jaká se zdá. Právě vaši nejbližší tuto masku prohlédnou a snaží se vás na to upozornit. Většinou bez úspěchu.

Pokud ignorujete jejich náznaky a upozornění, prostě ji mezi sebe nepřijmou, což vás přirozeně mrzí. Jak poznáte skutečně milou dívku, která si na nic nehraje? Ty největší pohodářky se rodí v následujících znameních zvěrokruhu.

Lev (23. července – 22. srpna)

Lvice dokážou udělat velmi dobrý dojem už při prvním setkání s vašimi blízkými. Proto, pokud se chystáte rodičům představit svou novou lásku narozenou ve Lvu, není se čeho obávat. Jsou to hezky upravené sebevědomé dámy, které o sebe pečují. Jsou to milé a slušně vychované ženy, které umí ostatní pobavit.

Tyto zrozenkyně jsou neustále obklopeny mnoha přáteli a obdivovateli. Rády si užívají pozornost. Nejsou ale nijak povrchní. Jsou to štědré a přátelské dámy, které mají vždy dobrou náladu. Jejich pozitivní energie bývá nakažlivá, takže je ve společnosti velice oblíbená. Její přítomnost je záruka zábavy, smíchu a příjemných vibrací.

Její kouzlo: šarm, velkorysost, dobrosrdečnost,

Živel: oheň

Planeta: Slunce

Vztah bude fungovat s: Beran, Slunce, Váhy, Střelec

Střelec (23. listopadu – 21. prosince)

Zrozenkyně Střelce jsou aktivní dámy, které milují dobrodružství a cestování. Pokud je představíte přátelům, jsou z nich nadšení, protože je tato amazonka nepřestane nikdy bavit. Vypráví své historky z cestování a jde z ní skvělá energie. Navíc jsou pro každou legraci. Miluje chytrý humor.

Tyto dámy mají rády zvířata, přírodu a neodmítnou žádný výlet. Mají tolik aktivit, že není snadné s nimi udržet krok. Pokud jste ale aktivní muž, který chce na konci života mít na co vzpomínat, rozhodně je tato partnerka pro vás ta pravá. Bude celý život inspirovat nejen vás, ale i vaše blízké.

Její kouzlo: nadšení, energie, dobrodružná povaha

Živel: oheň

Planeta: Jupiter

Vztah bude fungovat s: Váhy, Blíženci, Beran

Ryby (21. února – 20. března)

Ryby milují všichni, až na pár závistivých jedinců, kteří by nikdy nepřiznali, že žárlí na její oblíbenost. Tyto ženy jsou milé, příjemné, citlivé a soucitné. Mají pochopení pro slabosti a přešlapy druhých. Je to díky jejich vrozené empatii, nemusíte se tedy ostýchat, vyplakat se jí na rameni.

Být v přítomnosti těchto zrozenkyň je radost, protože energie kolem nich je vždy pozitivní, a povídání s nimi je velmi inspirativní. Je to díky jejich intuici a spirituálním vhledům, o kterých by tyto dámy mohly mluvit do nekonečna. Rybky jsou okouzlující bytosti, které mají dar, že se s nimi ostatní cítí být viděni, respektováni a vyslyšeni.

Její kouzlo: pozitivní energie, empatie, intuice, soucit

Živel: voda

Planeta: Neptun

Vztah bude fungovat s: Býk, Rak, Štír

