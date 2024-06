Externí autor 19. 6. 2024 clock 3 minuty

Jsou ženy, kterých si nikdo ani nevšimne, a pak jsou takové, které milují všichni. Pro jejich skvělou povahu, šarm, pozitivní přístup k životu a koneckonců i příjemný vzhled. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu patří mezi nejoblíbenější.

Mít doma fúrii, takovou, která na nikom nenechá nit suchou, neumí se chovat a nesnáší vaši společenskou i rodinnou bublinu, tak o takovou ženu zcela určitě nestojí nikdo. Pokud chcete mít jistotu, že to bude s vaší budoucí přítelkyní, partnerkou či manželkou přesně naopak, zjistěte, ve kterém znamení zvěrokruhu se narodila.

Pokud to bude v jednom z následujících tří, máte vyhráno, protože v nich se rodí nejideálnější ženy.

Váhy (23. 9. - 23. 10.)

Znamení Vah se ocitlo na prvním místě dnešního žebříčku zcela zaslouženě. Jak možná víte, jeho podstatou je harmonie, klid a mír. A právě tyto body vnáší Váha do vztahu jako první. Přesněji řečeno, nehádá se. Pro vyřešení problémů udělá cokoli a fandí kompromisům, i když pro ni mohou být v určité chvíli nevýhodné.

Kromě toho má žena Váha ohromný smysl pro krásné věci, kterými se ráda obklopuje. Její domov je vždy velmi esteticky zařízený a vyzařuje pohodovou a harmonickou atmosféru. Váhy jsou krásné od přírody, kromě toho se umí oblékat a mají šmrnc.

Nepoznáte na nich, že je něco trápí. Vždy jsou usměvavé a působí dojmem, že starosti pro ně neexistují. Navíc to jsou férové a velkorysé ženy. Se svým věčným optimismem patří k tomu nejlepšímu, co váš může v partnerském životě potkat. A vsadíme boty, že takovou ženu budou mít rádi všichni.

Lev (23. 7. - 22. 8.)

Kdo hledá ideální ženu, měl by sáhnout po té, která se narodila ve znamení Lva. Tyhle partnerky či manželky jsou totiž nesmírně loajální a jakmile se rozhodnou, že on je jejich srdce šampion, vydrží jim to ještě roky po zlaté svatbě.

Ale nejde o to, že by svého partnera jenom milovaly. Ony se o něj skutečně starají a cení zuby na každého, kdo by mu chtěl nějakým způsobem ublížit. Lvice navíc chrlí nápady jeden přes druhý a díky tomu umí udělat vztah pestrý a zábavný. Zkrátka se Lvicí se rozhodně nikdy nebudete nudit.

A co si budeme povídat, je to také zábavná holka, sype historky z rukávu a navíc se na ni dobře kouká. Nejenom že si rozumí s módou, ale umí to tak, že i s málem ze sebe vykouzlí módní ikonu a udělá to naprosto přirozeně.

Rak (22. 6. - 22. 7.)

Ženy narozené ve znamení Raka potřebují dobývat. Chvilku jim totiž trvá, než se otevřou a projeví své city. A to samé platí i o kamarádských nebo kolegiálních vztazích. Ale jakmile vás Račice přijme, prožijete s ní báječně šťastné chvíle.

Račice jsou romantické, láskyplné a do svého partnera se umí vcítit jako nikdo jiný. Tuhle holku vám budou ostatní závidět, protože vám bude nejenom oporou, ale když se nedaří, umí motivovat, aby vám pomohla překonat těžkosti. S věčným úsměvem na tváři a optimistickým přístupem k životu je tak svým nejbližším skutečnou oporou.

Račice se umí pro partnera obětovat, ale současně umí vyjádřit své vlastní potřeby. Je přirozeně sebevědomá a svého vztahu si váží.

zdroj: www.bildderfrau.de, www.prosieben.de