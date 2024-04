Přejete si najít skvělou milou dívku, která okouzlí všechny vaše přátele a rodinu? Měla by mít smysl pro humor, být pozitivní a sympatická. Pokud chcete partnerku, která je všude oblíbená, hledejte ji mezi následujícími třemi hvězdnými znameními zvěrokruhu.

Není nic nepříjemnějšího, než když se zamilujete do své nově objevené partnerky, ale vaše okolí ji nepřijme. Rodina se ni netváří nadšeně a vaši přátelé zvedají oči v sloup, když ji s sebou někam přivedete. Kde ale ulovit takovou, která by všem vyhovovala? A existuje vůbec taková?

Hezká, milá, hodná a obdivovaná, to nejsou malé požadavky. Málokdy pánové najdou ve své vyvolené takovou ideální kombinaci. Není to však nemožné, protože astrologie zná tři nejoblíbenější ženy, které milují úplně všichni. Tato dáma si získá vaše přátele i rodinu.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou oblíbené už na škole, a to jak svými spolužáky, tak profesory. Vždy to byly hodné holky, které jsou věrné kamarádky, co vždy přispěchají na pomoc. Tyto dívky byly školní láskou snad každého chlapce, protože jejich povaha v kombinaci s pěknou tvářičkou z nich vytvářela idol.

Tyto dámy jsou v dospělosti zodpovědné, pravdomluvné, férové a velmi autentické. Jejich partner se jim může upřímně svěřit téměř s čímkoliv. Jsou skvělé milenky i kamarádky. S takovou přítelkyní získáte u přátel i rodiny pozitivní reakce, protože především vy budete nepřehlédnutelně zářit štěstím.

Zrozenkyně Blíženců jsou dokonalé manželky, matky, milenky i hospodyňky, které pečují s láskou o blaho vaše i celého domova. Když nastane nějaká krizová situace, na nic se neptají a jdou ji okamžitě s chladnou hlavou řešit. Potkat takovou ženskou je pro chlapa, jako najít poklad na dně oceánu.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy patří k největším pohodářkám zvěrokruhu, protože nemají rády konflikty a hádky. Své partnery nesekýrují ani se je nesnaží převychovat. Berou je takové, jací jsou, a pokud je něco trápí, otevřeně o tom s nimi komunikují. Jiné páry by se od nich mohly mnoho naučit.

Nejen, že jsou tyto dámy příjemné a zábavné, ale mají velkou dávku soucitu a pochopení. Ani na vteřinu se nezamyslí, když někdo potřebuje jejich pomoc, okamžitě jdou do akce. Nebojí se vrhnout do nebezpečí a umazat si ruce. Pokud jde o život, zdraví nebo emoce, podpoří vás.

Váhy jsou ty nejlepší kamarádky, na které se můžete kdykoli spolehnout. Muži ocení, že jsou pracovité, a rády si vydělají peníze na své potřeby a závazky samy. Nejsou na svých partnerech finančně závislé, naopak umí pěkně zabrat a táhnout domácnost, když chlap například marodí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha působí na první dojem jako chladné netykavky. A skutečně, pokud si vás nepustí k tělu a udržují si odstup, nikdy vám nedají nahlédnout do svého nitra a neotevřou se vám. Pokud si je ale získáte, budete mile překvapeni, protože jsou ve skutečnosti velice srdečné.

Pracovité partnerky se snaží táhnout se svým drahým za jeden provaz. Záleží jim totiž na tom, aby se všichni měli dobře a byli spokojení. A nechtějí, aby byl jejich muž unavený, o práci a povinnosti se s ním rády rozdělí. Pro svou rodinu a blízké by se rozdali. Příbuzní a rodina ji naprosto zbožňují.

Vaši přátelé jsou nadšení, protože jste si konečně našli sympatickou a příjemnou přítelkyni. Vědí, že vás společně mohou pozvat kamkoli, protože nezkazí žádnou zábavu. Trávit čas v její společnosti je vždy příjemné. Má mnoho zájmů a velký přehled, takže se s ní dá povídat o mnoha zajímavých věcech.

