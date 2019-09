Nejabsurdnější lidské fobie: Zdánlivě vypadají směšně, ale mohou velmi potrápit

Knoflíky, klauni, zelenina. Lidé mohou mít panickou hrůzu zčehokoli. Pro ostatní jde někdy olegrační obavy, ale postižení mají kvůli tomu ze života peklo.

Vicki Larrieuxová (22), studentka zbritského Portsmouthu, nesnese na svém talíři ani jedno rajče nebo kolečko mrkve. Aco teprve takový hlávkový salát! Trpí totiž velmi vzácnou lachanofobií, což je nezvladatelný strach ze zeleniny.

Malý hrášek? Toje hrůza!

„Kdykoli vidím zeleninu, nejen na svém talíři, ale kdekoli jinde, zmocní se mě panika, začnu se potit a rozbuší se mi srdce,“ postěžovala si Vicki. „Někomu to může připadat legrační, ale já mám skutečný strach. Není to otom, že mi třeba jen nechutná brokolice nebo kapusta, mě už jen pohled na sebemenší hrášek naplňuje hrůzou,“ líčí dívka svůj úděl. Její přítel se jí něstí podřídil a jí pouze maso, pečivo abrambory, které Vicki ještě snáší. „Vůbec nevím, co bychom dělali, kdyby byl vegetarián, to by nám asi neklapalo,“ povzdychla si Vicky, která má ještě jedno trápení. „Nejhorší jsou nákupy vsupermarketech, kde člověk musí projít kolem regálů se zeleninou a nelze se jim vyhnout,“ dodala studentka.

Oněco lépe je na tom jiná Angličanka Fran Dandová (21), která trpí panickým strachem pouze z banánů. „Začalo to, když mi bylo sedm. Můj bratr tehdy položil jako vtip banán do mé postele. Cítila jsem se strašně, když se ta slizká hmota dostala na mé tělo. Začala jsem panikařit a rychle dýchat. Od té doby tento pocit přichází vždy, když vidím banán,“ vysvětlila Fran.

Kde se fobie berou?

Vyléčit fobii je velmi obtížný úkol. Postižený si nesmyslný strach plně uvědomuje, ale není schopen ho vlastní vůlí potlačit. Strachy většinou postihují psychicky méně odolné jedince a vdospělosti mají tendenci slábnout.

Psychologové mají řadu teorií, jak fobie vznikají. Jedni tvrdí, že jde o následek traumatizujícího zážitku zdětství, další mají za to, že jde ovrozenou věc. Tuto variantu nedávno podpořili američtí vědci. Podle nich se ženy bojí pavouků až čtyřikrát více než muži, protože mají strach z osminožců zakódovaný vgenech.

První teorii zase podporuje třeba Britka Sarah Listerová (25), která má hrůzu z obnažených lidských kolen. Když jí bylo 11 let, její otec si koleno takzvaně vyhodil a ona se z toho dosud nevzpamatovala. „Nejhorší je to vlétě, nemůžu jít po ulici, nebo dokonce na pláž. Mám strach, že když uvidím někoho vplavkách nebo krátké sukni, tak prostě začnu šílet. Adoslova se třesu hrůzou, že se někdo omylem dotkne mého kolene,“ líčí žena z hrabství Hampshire, která nyní chystá svatbu spřítelem. Jeho doteky prý zatím snáší.

Léčba šokem

Kléčbě fobií se obvykle používají tlumicí léky nebo terapeutická sezení, ale lze narazit i na mnohem zajímavější metody. Třeba íránský krotitel zvěře Amir Rah-bari (37) se rozhodl léčit strach lidí zhadů. Sám jich chová hned několik a zájemcům nabízí možnost hadí terapie. Zatím ale není příliš úspěšný. Ne každý si totiž nechá vysvětlit, že se hadů nemusí bát, a tak se Rahbari musí se svým zvěřincem, kam patří ještě krokodýl, leguán aorel, dvakrát až třikrát do roka stěhovat.

Podobná metoda přesto může podle odborníků fungovat. Odborně se nazývá desenzibilizace a jde o jakési „otužování“ vůči podnětům, kterých se člověk bojí.

Nejčastější fobie

aerofobie – strach z létání

agorafobie – strach z otevřených prostor

akrofobie – obava z výšek

arachnofobie – strach z pavouků

klaustrofobie – hrůza ze stísněných prostor

ofidiofobie – strach z hadů

Nejkurióznější fobie

coulrofobie – strach z klaunů

dentoskalpofobie – obava z párátek

ephebifobie – strach z teenagerů

fobofobie – strach z vlastního strachu

frankofobie – hrůza z Francouzů

hexakosioihexekontahexafobie – strach zčísla 666

hodosemofobie – strach zdopravních značek

koumpounofobie – hrůza z knoflíků

pachnofobie – obava z jinovatky

papillofobie – strach z poprsí

peladofobie – strach z plešatých lidí

spektrofobie – obava ze zrcadel

zytofobie – strach z piva

(tom)