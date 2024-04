Máte stále nutkání něco dělat a je pro vás problém se na chvíli zastavit? Neumíte si jen tak sednout a chvíli relaxovat, protože máte mnoho podmětů k aktivitě? Možná vám práce, úklid domova nebo touha po kreativním tvoření nedovolí chvíli postát na místě. Tato znamení si prostě nemohou pomoci.

Pokud je to právě váš případ, pravděpodobně patříte ke znamením zvěrokruhu, která jsou od narození workoholici. Stále potřebují být v pohybu a něco tvořit a vymýšlet.

Někteří lidé mají stále co na práci. Jsou to právě tito zrozenci. Ženy s tímto horoskopem jsou ty nejpracovitější z celého zvěrokruhu. Najdete se mezi nimi i vy?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Tyto zrozenkyně patří mezi ty nejschopnější ženy horoskopu. S naprosto přirozenou lehkostí zvládají roli manželky, matky i hospodyňky a excelují i na pracovišti. Jejich životní elán a energii jim jiní závidí. Žena narozená ve znamení Berana je neuvěřitelně výkonná. Do čehokoli se pustí, dělá perfektně a na 100%.

Tato zrozenkyně ve vás může vyvolat až pocit marnosti. Ostatní dámy si vedle ní mohou působit nešikovně a neschopně. Pečlivě se stará o domov, který vždy vypadá jako z nějakého designového časopisu o bydlení, a dětem připravuje do školy ty nejlepší svačiny.

Není to ale jen tak, tyto ženy mají totiž vnitřní disciplínu, která jim nedovolí odejít od rozdělané práce. I kdyby padala únavou a vyčerpáním, dodělá to, co začala. Přinejmenším perfektně. Navíc je velmi manuálně zručná, na co sáhne, to mění ve zlato. Pro muže je radost mít tuto dámu za svou ženu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice je královna ve všech oblastech života. Je to silná sebevědomá žena, která se nezalekne žádné překážky. Může oslňovat svou krásou a elegancí na večírku, a pak přijde domů a vymění prasklou žárovku. Její hrdost je motor, který ji žene k tomu zvládnout všechno s přehledem sama.

Tato žena nechce nic zadarmo, ví, že bez práce nejsou koláče, a to učí i své potomky. Nemá ráda lenost a s gaučovými povaleči si příliš nerozumí. Miluje aktivní život a neumí příliš odpočívat. Dovolená na pláži je pro ni za trest, raději má cestování a objevování nových míst a památek.

Tyto zrozenkyně jsou nezastavitelné. V moment, kdy byste si mohli myslet, že má hotovo, vymyslí další činnost, kterou začne dělat. Pro lidi kolem je to mnohdy frustrující pohled, protože si vedle ní připadají nicotní. Práce sice šlechtí, ale zrovna Lvice by se měly naučit odpočívat.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelkyně jsou na pracovišti velmi oblíbené, protože jsou těmi nejvýkonnějšími pracovnicemi ve firmě. Nemají problém dělat non stop a brát přesčasy. Tyto dámy jsou skutečné workoholičky, které oka nezamhouří, dokud nemají hotovou práci. Často trpí nespavostí.

Do noci jim to totiž v hlavě šrotuje, a přemýšlí, co bude potřeba udělat následující den. Nerady dlouho otálí, do nových pracovních projektů se pouští okamžitě a po hlavě. Neexistuje, aby tato dáma dobrovolně nějakou činnost odkládala na později, nebo nedej bože na jindy.

Zrozenkyně toho znamení mají úklid domácnosti jako formu relaxace a skutečně je to baví. Kdykoli k nim přijdete, mají naklizeno jako by čekaly inspekci z hygienické stanice. Jejich zahrada je překrásná a je oázou na pohled. Starají se o ni totiž ty nejzručnější ruce pečlivé Střelkyně.

