Možná vás překvapí, že podle astrologů má datum narození vliv na atraktivitu mužů. Existuje několik hvězdných znamení, ve kterých se rodí ti nejhezčí chlapi horoskopu. Pro něžné pohlaví jsou tito zrozenci nejpřitažlivější. Máte některého z nich doma?

Vkus má sice každá žena jiný, ale na kouzlu těchto znamení se většina dam jednohlasně shodne. Ať už je daný pán černovlasý, blonďák, vysoký, nebo drobný muž, má tak obrovské charisma, že se všem ženám kolem podlamují kolena. Společným jmenovatelem jsou právě znamení, v kterých se narodili. Pokud ho máte doma, pořádně si ho hlídejte.

Beran

Odvážní Berani jsou sebevědomí muži, kteří jsou plní pozitivní energie. Jsou k nakousnutí, protože se u nich spojuje nebezpečná kombinace vnějšího vzhledu a vnitřního kouzla osobnosti. Z jejich vystupování je cítit síla, protože jsou pevní, statní a přímí. Jejich pohled je velice podmanivý.

Tento muž poutá pozornost žen na každém kroku. Kráčí hrdě, s hlavou vztyčenou jako generál. Této síle se dámám jen těžko odolává. Působí ochranitelsky, proto z něj mají pocit, že je to právě jejich vysněný hrdina, který je zachrání. Pokud někdo působí skutečně mužsky a jako rytíř, je to právě muž ve znamení Berana.

Býk

Muži ve znamení Býka působí světácký dojem, kterému je těžké odolat. Jsou sebevědomí a díky jejich uzemněné povaze z nich vyzařuje tichá síla, která je pro ženy sexy. Jdou si pevně za svým, a právě díky svému odhodlání v kombinaci s klidem, který vyzařují, jsou pro něžné pohlaví naprosto neodolatelní.

Obrovská sexuální energie Býků je pověstná. Navíc se umí chovat k dámám jako gentlemani, takže si každá v jejich přítomnosti připadá jako královna. Tito pánové si potrpí na luxus, což žádné z nich samozřejmě nevadí. Na ženy působí jako magnet.

Lev

Králové zvěrokruhu, jsou naprosto úžasní a vědí to o sobě. Lvi jsou sebevědomí a charismatičtí muži, kteří jsou navíc i fyzicky velice atraktivní. Mají ostře řezanou tvář a husté vlasy jako lví hřívu. Na škole byli idolem každé dívky, protože to byli právě oni, kdo byli ti hlavou party a králové školního plesu.

Velkorysý a vřelý zrozenec tohoto znamení má jako bonus dobré srdce. Proklatě sexy je na něm i to, že je slušný a ohleduplný ke slabším nebo starším. On je vysněný princ na bílém koni. Na akcích je vždy středem pozornosti a každá žena by ráda byla tou vyvolenou, která odejde s jeho telefonním číslem v kabelce.

Váhy

Váhy jsou ztělesněním rovnováhy a harmonie. Tito pánové jsou za každých okolností upravení a elegantní. Pohledná a symetrická tvář tohoto krasavce působí pěstěně a atraktivně. Vypadá jako z katalogu a jeho sociální sítě působí, jako by byl nějaká mezinárodní celebrita.

Tomuto zrozenci snadno podlehnou i ty nejodolnější ženy, které se vzhledem vůbec neřídí. Jejich žebříček hodnot je sice úplně někde jinde, ale atraktivita muže ve Vahách i jim vezme vítr z plachet. Má totiž smysl pro estetiku, sportuje, jí zdravě a pečuje o své tělo jako o chrám až do pozdějšího věku.

Štír

Kouzlo Štírů je ukryto v jejich tajemstvím opředené osobnosti. Tento muž je jiný, zcela odlišný od předchozích znamení. Je to tichý pozorovatel, který nerad sdílí své myšlenky a názory. Baví se sledováním ostatních lidí a čtením jejich osobností, na které má opravdu talent. Je to detektiv zvěrokruhu.

Pronikavý pohled tohoto pána okamžitě odzbrojí dámy všeho věku. Společná konverzace má vždy hlavu a patu, a vede do hlubokých filozofických sfér. V podstatě vám na sebe nic moc neprozradí, ale o vás se dozví všechno. Pokud se vám ho povede okouzlit, očekávejte lásku s hlubokými city.

