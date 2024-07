Externí autor 28. 7. 2024 clock 4 minuty

Každé znamení horoskopu představuje soubor osobnostních rysů, z nichž některé jsou přitažlivější než ta ostatní. Podívejte se, v jakých vlastnostech a schopnostech vynikáte vy.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Beran je známý svým nadšeným přístupem k životu a odvahou. Jakmile zaznamená výzvu, je vždy připraven ji přijmout. Jeho přitažlivost tkví v neochvějném odhodlání pouštět se do všeho. Mnozí na něm obdivují fakt, že žije na plný plyn.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býk přitahuje okolí svým jasným postojem k životu. Je to vyrovnaný a odolný jedinec, který oplývá smyslem pro humor a nadšením pro luxus. Lidé mají Býka rádi, protože umí pro své okolí vytvořit pohodlnou a příjemnou atmosféru. Jsou to navíc fajn požitkáři, kteří milují dobré jídlo, hudbu a umění. Takže se s nimi rozhodně nebudete nudit.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Blížence musí mít všichni rádi, protože lidé narození v tomto znamení vyjdou s každým. Každému se také umí přizpůsobit. Kromě toho jsou obdařeni bystrým intelektem, takže jsou platnými členy každé konverzace či debaty na jakékoliv téma. Jsou to rození vypravěči, kteří umí upoutat pozornost každého posluchače.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Lidé narození ve znamení Raka vynikají empatií a soucitem vůči rodině i přátelům. Jsou to takové vrby, ke kterým se můžete jít vyplakat. Vaše starosti navíc u nich budou v bezpečí. To je důvod, proč všichni chtějí mít za přítele Raka.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lidé narození v tomto znamení velmi dobře vědí, jak upoutat pozornost. K tomu jim pomáhá jejich ohromné charisma, jež z nich dělá krále každé společnosti. Lidé je mají rádi zejména pro jejich schopnost inspirovat ostatní svou sebedůvěrou a rozumným povzbuzujícím vedením.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Panny jsou mezi lidmi oblíbené zejména pro svou schopnost analyzovat situace a řešit problémy. Lidé narození v tomto znamení jsou inteligentní, značně disciplinovaní a svůj život si vždy velmi pečlivě plánují. Ostatní na nich oceňují spolehlivost a pečlivost.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Lidé oceňují Váhy pro jejich sociální inteligenci a smysl pro estetiku a harmonii. A to nejenom v bydlení, ale i ve vztazích. Zrozenci tohoto znamení jsou velmi spravedliví a vždy nahlížejí na problém z různých úhlů pohledu. Teprve pak činí spravedlivá rozhodnutí.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Důvodem, proč lidé obdivují Štíry, je jejich smyslná přitažlivost. To by bylo trochu málo, takže hned za ní vede fakt, že zrozenci tohoto znamení jsou velmi inteligentní, upřímní a mají silně vyvinutý šestý smysl, a to především v otázce pravdy.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelec je dobrodruh, což je na něm pro spoustu lidí přitažlivé. Kromě toho jde o velmi pozitivní znamení, které oplývá schopností inspirovat ostatní. Střelci jsou otevření různým kulturám a novým zkušenostem. Díky tomu je obdivují nejenom ti, kteří hledají dobrodružství.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Kozoroh je nejenom cílevědomý a úspěšný v pracovní sféře, ale současně poskytuje svému partnerovi jistotu ve vztahu. Tím je pro mnoho lidí přitažlivý. Na první pohled odtažitý introvert dokáže odkrýt hloubku svých citů, což je další z aspektů, proč mu druzí dávají přednost.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Vodnáři jsou přitažliví zejména kvůli svému výjimečnému pohledu na svět. Jsou to nejenom skvělí motivátoři, ale umí přemýšlet mimo obvyklý rámec. Jejich postoje jsou vždy velmi osvěžující a Vodnář je tak cenným členem nejenom společenské, ale i pracovní sféry.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Lidé mají rádi Ryby pro jejich vysoce intuitivní a empatickou povahu. Ryba se na vás dokáže fantasticky naladit a vytvořit jedinečné pouto, v němž se budete cítit dobře. Jsou to nejenom skvělí posluchači, ale i věrní přátelé, což je další důvod, proč si jich ostatní cení.

Zdroje: www.bfi.co.id, www.svetzeny.cz