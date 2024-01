close info pathdoc

Magdalena Weingärtner 14. 1. 2024 22:30 clock 4 minuty

Co člověk, to zcela odlišná povaha. Každého z nás rozčiluje na druhých lidech jiný nešvar. V rámci astrologie tu ale máme pár expertů, kteří dokáží zvednout mandle snad každému. Víme, kdo se dostal na první příčky nejprotivnějších znamení zvěrokruhu. A nejste to náhodou i vy?

Známe to všechny, máme okamžiky, kdy dokážeme být opravdu protivné. Většinou jsme nesnesitelné v období menstruačního cyklu, když jsme unavené, hladové, nebo ve stresu. Některá znamení jsou jednoduše více podrážděná a ráda si vylévají svůj přetlak na ostatních. Dávají svému okolí všechno, co se jim nelíbí, pořádně sežrat. Pojďte se s námi podívat, která to jsou: 1. Kozoroh (22. prosince – 19. ledna) Kozorozi jsou rádi praktičtí a efektivní. Dámy v tomto znamení nemají rády prostoje, neorganizovanost a mohou být díky tomu pěkně protivné. Dokáží se chovat velmi povýšeně. Kozorožkám jde především o dlouhodobé výsledky, takže pokud musí být trochu kruté, aby zajistili produktivitu a bezpečnost, neberte si to osobně. Pod neústupným zevnějškem se skrývá láskyplná dobrá duše. Pokud si tuto ženu získáte, dostanete se na její loď a pod její ochranu. Přijmete-li ji takovou, jaká je, bude ochotná s vámi zůstat navždy. 2. Lev (23. července - 22. srpna) Ambiciózní ohnivé znamení dokáže být velmi urputné. Lvice chce obdiv a pozornost. Ke štěstí skutečně vyžadují spoustu úcty a chvály. Ženy narozené v tomto znamení působí pyšně a jsou mnohdy otravné svými požadavky. Jako by si myslely, že jsou skutečné královny. Ve skutečnosti mají obrovské srdce, ve kterém je spousta místa pro všechny. Jakmile jsou potřeby Lvice naplněny, vynaloží velké úsilí, aby se ujistila, že všichni ostatní dostanou také, co potřebují. Její srdce si získáte, pokud vystoupíte z davu. close Magazín Nejstatečnější a nejsilnější ženská znamení. Vydrží i peklo a zastíní všechny muže. Znáte takovou? 3. Váhy (23. září - 22. října) Váhy se mohou zdát poněkud povrchní. Mají tendenci vyhledávat velké večírky a navštěvovat nablýskané společenské akce. Milovnice umění, estetiky a krásy její okolí mnohdy považuje za nafoukané slečinky. Tato dáma je otravná svým snobským chováním. Zároveň, když si vás pustí k tělu a získáte její důvěru, vám ukáže své pravé vnitřní já. Váhy ale umí vytvářet zároveň i velmi příjemnou energii a pohodu, ve které se lidé cítí v bezpečném a přátelském prostředí. Ve vztahu jsou tyto zrozenkyně milé partnerky do nepohody. 4. Rak (21. června - 22. července) Ženy v Raku jsou trochu mrzuté, protože všechna vodní znamení často uvíznou ve svých hlubokých emocích. Račice prožívá své nepříjemné pocity nahlas a je tím velmi otravná. Je silně fixovaná na rodinu a potřebuje, aby se všichni cítili milovaní a šťastní. Ale i tyto dámy chtějí být milované. Což také vytváří tak trochu tlak. Pokud dáte Rakům najevo, že si opravdu všímáte a oceňujete vše, co dělají, budou konečně šťastní. Na oplátku budou jen hledat další způsoby, jak vám udělat také radost. 5. Býk (20. dubna - 20. května) S Býkem se nedá diskutovat, jakmile je jednou pro něco rozhodnutý. Tvrdohlavá dáma zrozená v tomto období je neústupná a umí se pěkně naštvat. Pokud nebudete opatrní a uděláte si z této ženy nepřítele, Bůh s vámi. Býk je teritoriální a chrání každého a všechno, co je mu drahé. Zradili jste její důvěru? Tak to jste u ní skončili. Její hněv je hodně nepříjemný a hlasitý. Život s touto dámou má nádech Itálie, pokud jste milovník adrenalinu, budete spolu žít šťastně až do smrti. Zdroje: www.ireceptar.cz, www.zverokruh.cz close Magazín Nejchytřejší ženy podle horoskopu: V těchto 3 znameních se rodí osoby mimořádné inteligence a schopností

share Sdílet facebook_share Facebook twitter_share Twitter email_fill Email link Kopírovat close Zavřít