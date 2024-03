Některé ženy vyzařují kolem sebe velmi silnou auru, díky které působí pevně a stabilně. Na svět se dívají vždy optimisticky, a když přijde nějaká krize, hledají rychlé a efektivní řešení. Tyto dámy se rodí podle astrologů v určitých znameních zvěrokruhu. Jsou úžasnou inspirací pro mladou generaci.

Zrozenkyně těchto znamení mají pro strach uděláno, jen tak něco je nerozhodí. Když je potkáte, okamžitě z nich cítíte sebevědomí a bojovného ducha. Nemají problém zastat se samy sebe i druhých, když je to potřeba. To je pro jejich okolí velice inspirativní. Mladší ženy k nim obdivně vzhlížejí, protože by chtěly být přesně jako ony. Která znamení se ve světě nikdy neztratí?

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Tyto ženy jsou tak tvrdohlavé, že skoro nikdy neustoupí ze svých požadavků ani názorů. V jejich duši plane oheň, který je svou energií žene neustále kupředu. Žena narozená ve znamení houževnatého Býka si raději veškeré věci řeší sama. Na druhé se příliš nespoléhá. Ví, že to, co si neudělá sama, to nemá.

Pokud potkáte tuto dámu ve společnosti, určitě z ní budou všichni kolem cítit obrovské sebevědomí, ráznost a sílu. Ona vám vždy řekne všechno od plic. Svůj názor vám obvykle sdělí na rovinu a bez příkras. Pokud má někdo vyřídilku, je to určitě tato dáma. Její vnitřní energie je pozitivní a přátelská, ale pokud ji naštvete, vezměte raději rychle nohy na ramena.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Ženy ve znamení Lva jsou královny a celebrity zvěrokruhu. Milují obdiv a záři reflektorů. Pokud někde ve společnosti bliká blesk fotoaparátu, bude před ním stát jistě oslnivá Lvice. Tyto extrovertní ženy se nebojí riskovat, protože pády jsou tu jen proto, aby mohly zase povstat. Ideálně za účasti ovací publika.

Dámy narozené v tomto znamení jsou nepřehlédnutelným ztělesněním ženské síly. Mají dar vyřešit jakýkoli problém. Jejich smysl pro spravedlnost a ušlechtilost jim ještě dodává na lesku. Pokud se od vás dočkají podrazu nebo jakékoli zrady, udělají s vámi rychlý proces. Prostě vás vymažou nenávratně ze svého života.

Panna (23. 8. až 22. 9.)

Disciplinované Panny mají nastavena jasná pravidla. Tyto Dámy se sebou nenechají jen tak zametat, a hlavně mají ve všem perfektní pořádek. Vystupují se stejnou jistotou, jako vědí, že čaje patří do poličky vpravo, a to do krabičky s černými a zelenými čaji. Nikoli do druhé, kde najdete ty ovocné a bez teinu.

Zrozenkyně tohoto znamení vědí přesně, jak má co být a do svých plánů ani cílů si nenechají nikým kecat. Jsou to elegantní, milé, ale trochu odměřené dámy, které není radno vytočit. Pokud se tak totiž stane, tato žena vzplane jako pochodeň. Nesnese, když se ji někdo nátlakem snaží nějak manipulovat, nebo jí dělá čurbes v jejím organizovaném systému.

Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Střelkyně jsou sebevědomé a svobodné divoženky, které svým optimismem dokážou nakazit své okolí. Přátelé je milují, protože jsou vzrušující a zábavné. Neznamená to však, že by byly slabé a neuměly se ozvat. Právě naopak. A speciálně si chrání svou svobodu. Nesnáší totiž, když se je někdo snaží omezovat.

Z těchto žen jde obrovská vnitřní síla, která k nim přitahuje další lidi, kteří rádi nasají trochu z jejich pozitivní energie. Tyto zrozenkyně nedovolí, aby negativní věci jakkoli ovlivnily jejich myšlení. Vždy znají řešení a vidí světlo na konci tunelu. Jsou to skvělé partnerky i kamarádky, protože nenechají své blízké upadnout do deprese.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Kozorožky mají přirozenou autoritu, protože z nich lidé cítí vnitřní sílu a velké sebevědomí. Na někoho mohou působit až panovačně, protože pokud se někdo rád ujímá vedení, jsou to právě ony. Mají totiž vysoké hodnoty, cit pro morálku a etiku. Rády prochází životem samy, a nenechají se nikým svazovat. Jejich nezávislost je vskutku inspirativní.

Tyto ženy v sobě mají jisté osobní kouzlo, které v ostatních budí respekt. Pokud začne mluvit, nastane zcela přirozeně ticho, protože lidé nějak cítí, že by nebylo dobré jim skákat do řeči. A mají pravdu, protože by se dočkali přednášky jako pro malého školáčka, který na ni ustrašeně hledí z první lavice. Jestli potřebujete něco nepříjemného vyřídit, určitě si ji vezměte s sebou.

Zdroj: timesofindia.indiatimes.com