Od krvavě červených květů až po své kořeny ukrývá tato rostlina tajemství zdraví a vitality. Právě teď ji můžete najít hlavně na okrajích mokrých nehnojených luk a pastvin. A jen stěží uvěříte, k čemu všemu je tahle bylinka dobrá…

Krvavec toten (Sanguisorba officinalis), lidově kominíček. Snadno ho poznáte podle charakteristických tmavě červených, oválných květních hlávek, které kvetou od června do října. Rostlina může dorůst až do metrové výšky a ačkoli se často pěstuje pro svou krásu, jsou to právě léčivé vlastnosti, které upoutaly pozornost bylinkářů a výzkumníků.

Tradiční medicína

Využití krvavce v medicíně sahá až do starověku. Jeho latinský název, sanguisorba, lze přeložit jako „vstřebávající krev“ a ke krvi odkazuje i název český. „Což naznačuje jeho tradiční využití při léčbě ran a zastavování krvácení,“ tvrdí bylinkáři. V čínské medicíně se pak kominíček již více než 2000 let používá k léčbě řady nemocí, od úplavice až po popáleniny. Domorodé americké kmeny zase využívaly jeho léčivý potenciál k léčbě horečky a průjmu.

Náhražka antibiotik

Bylinka je skutečnou zásobárnou živin a bioaktivních látek, její skutečná síla je ale jinde. Vyniká totiž svými antibiotickými vlastnostmi, které z ní činí přírodní alternativu ke klasickým lékům. Působí totiž podobně jako širokospektré antibiotikum. Hlavními složkami odpovědnými za tyto účinky jsou taniny, flavonoidy a další fytochemikálie přítomné v rostlině.

„Tyto látky narušují buněčné stěny bakterií, brání jejich množení a v některých případech je přímo usmrcují,“ tvrdí biologové. Výzkumy prokázaly dostatečnou účinnost proti různým patogenním bakteriím včetně Escherichia coli. To činí z bylinky užitečný nástroj v boji proti infekcím, zejména v době rostoucí rezistence na antibiotika.

Šetrnější než léky

Důležitou výhodou kominíčku oproti syntetickým antibiotikům je to, že při jeho užívání téměř nedochází k narušení přirozené střevní mikroflóry. To může snížit riziko vedlejších účinků - například průjmu nebo kvasinkové infekce.

Krvavec ale využijete nejen při léčbě bakteriálních infekcí. „Taniny přítomné v rostlině mají svíravé vlastnosti, které pomáhají stahovat krevní cévy a podporují srážení krve. Díky tomu je účinným prostředkem na řezné rány, odřeniny a drobná poranění,“ tvrdí vědci. Studie publikovaná v časopise Journal of Ethnopharmacology zjistila, že extrakty z kominíčku významně urychlily hojení ran u krys, což potvrzuje znalosti dávných předků.

Jak jej používat

Krvavec lze konzumovat v různých formách, stejně jako ostatní bylinky. Nejběžnějším způsobem přípravy je čaj, připravený louhováním sušených listů nebo kořenů v horké vodě. Připravit si však můžete i tinkturu nebo prášek z rozemletých kořenů. Pro zevní použití lze přímo na rány aplikovat obklad z rozdrcených listů.

Je však důležité poznamenat, že ačkoli je bylinka obecně považována za bezpečnou, může kolidovat s některými léky, zejména s těmi na ředění krve. O jejím použití ve větším rozsahu byste se tedy měli poradit se svým lékařem a dát na jeho doporučení.

