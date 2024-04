Jsou samostatné, emancipované a sebevědomé. Ostatní ženy je obdivují, ovšem muži je nenávidí. Dámy, které se narodily v následujících znameních zvěrokruhu, patří k těm nejsilnějším zástupkyním něžného pohlaví. Bohužel jsou často single, protože z nich pánové mají strach. Patříte k nim i vy?

Na první pohled by se mohlo zdát, že atraktivní, inteligentní a silná žena musí mít automaticky v dnešní době vyhráno, opak je ale pravdou. Taková dáma je totiž pro ostatní ženy nebezpečnou konkurencí, které se obávají.

Pro muže je to hrozba, protože taková pokroková žena ho přece k ničemu nepotřebuje. Odmítnutí od ní je pro něj fatální. Bojí se, že by vedle ní vypadal trapně a neschopně, hotová noční můra.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou femme fatale zvěrokruhu. Tato přitažlivá dáma je ambiciózní, nepřehlédnutelná a dokáže se o sebe postarat sama. To je vražedná kombinace, které se páni obávají. Ona si samozřejmě nevyrazí ven do společnosti jen s někým.

Její protějšek musí být chytrý, schopný a zajištěný. Takových je ale málo a na tuto dračici si jen tak někdo netroufne. Zná svou cenu a chce, aby si jí partner vážil a měli spolu vyrovnaný vztah. Je emancipovaná a nesnese, když se ji muž snaží navléknout do pozice hospodyňky.

Partneři těchto dam si vedle své vyvolené připadají méněcenní, protože její inteligence většinou převyšuje tu jeho. Z frustrace se pak muži začnou k těmto ženám chovat tyransky. Snaží se ji ponižovat a zesměšňovat a mohou ji psychicky týrat. V lepším případě od ní sami odejdou.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou obdařeny velkou psychickou odolností. Nemusí to být na první pohled krásky, ale mají tak výrazné charisma, že okouzlí každého muže. Jsou to inteligentní pracovité dámy, které si potrpí na pořádek a organizaci. Díky tomu jsou velice výkonné a úspěšné, to pány znervózňuje a děsí.

Muži začnou tyto Panny pomlouvat, aby jim poškodili pověst. Mají pocit, že když se vedle nich udělají lepší, budou se cítit lépe a okolí k nim bude vzhlížet. Tyto dámy jsou sice navenek silné a houževnaté, ale uvnitř jsou to citlivé bytosti, které touží po tom, aby byly milovány.

I když padnou na dno svých sil, seberou poslední zbytky energie a postaví se za sebe. Mají sice velkou vnitřní sílu, ale nejsou z kamene. Pak si sama v soukromí popláče večer do polštáře, protože nerada ukazuje svoje emoce veřejně. A přiznat někomu svoje slabiny, to už vůbec ne.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha působí jako nedostupné ledové královny, což odrazuje mnoho mužů. Tyto dámy jsou sebevědomé, možná až příliš, mohou tak působit arogantně. Pánové se jim snaží dvořit všemi možnými způsoby, ale bez viditelného úspěchu. Mají totiž laťku nastavenou velice vysoko.

Většina mužů nesplňuje jejich požadavky. Když pochopí, že Kozorožka nemá zájem, smrtelně se urazí. Raněné ego způsobí, že je muži začnou vysloveně nenávidět. To je pro ni nepříjemná situace, protože zhrzení milenci se ji snaží poškodit a pomluvit kudy chodí. Zejména u jiných nápadníků.

Tato žena si ale z pomluv nic moc nedělá, což přivádí muže k šílenství. Pokud ale potká Kozorožku sebevědomý a houževnatý muž, který prorazí její ochrannou bariéru, nakonec mu otevře své srdce. Zadaná zrozenkyně tohoto znamení je milující, věrná a oddaná partnerka na celý život.

