Externí autor 15. 6. 2024 clock 3 minuty

Poznáte je na první pohled. Dívají se vám zpříma do očí, nechoulí ramena, ale hrdě dávají na odiv své „já“ a dokážou mluvit spatra o čemkoli. Podívejte se, ve kterém znamení zvěrokruhu se rodí ty nejsilnější ženy. Najdete se?

Obecně bývají ženy silné a houževnaté, protože musí zvládat v životě spoustu rolí. Od mateřské, přes partnerskou až po profesionální, tedy takovou, kterou jim určuje jejich povolání. A to pochopitelně není všechno.

Je totiž spousta žen, které se dokázaly prosadit v tzv. mužském světě. Zvládají mužské profese, řídí velké týmy a nebojí se rozhodovat. Podívejte se, které ženy patří k těm nejsilnějším podle znamení horoskopu.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Býk je zemské znamení, a pořádně tvrdohlavé. Žena v Býku jde za svým cílem. Je chytrá, systematická, zkušená, proto nebere ne. Tedy pokud jí to nedává smysl. Chová se a jedná sebevědomě, ale vždy s šarmem.

Že by se vzdala, když se objeví na cestě překážky? Tak to ani omylem. Je totiž neuvěřitelně vytrvalá a houževnatá, zejména, když si je svými vizemi jistá. A to ona je. Víte proč? Protože neriskuje. Vždy všechno promýšlí dopředu a nedělá ukvapená rozhodnutí.

Kromě toho ženy v Býku nejsou přehnaně ambiciózní. Jelikož ale disponují přirozenou autoritou, velmi dobře se uplatňují i v mužských profesích. O Býcích je známo, že to jsou velcí gurmáni, proto ženu Býka můžete najít třeba v profesi šéfkuchaře, a rozhodně ne v hospodě čtvrté cenové kategorie. Mimochodem, na tyhle ženy se můžete spolehnout nejenom v pracovním procesu, ale i jako na kamarádky, matky a manželky.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Stejně jako ženy v Býku, ani Kozorožky se nevzdávají svých snů nebo ambicí. Však se také pro své touhy pořádně nadřou. Jsou to vyhlášené workoholičky, které si ale poradí s každým problémem a dokážou strhnout tým k obdivuhodným výkonům.

Můžete si všimnout, že Kozorožky jsou poměrně introvertní. Neumí dávat najevo city, i když jich mají v hloubi duše docela dost. K životu potřebují stejně naladěného partnera, který bude mít pochopení pro to, že práce je u nich na prvním místě.

Kozorožka stoupá po kariérním žebříčku, co nejvýš to jde. Ale pozor. Není to kariéristka v pravém slova smyslu, k vysněné metě se neprodírá přes „mrtvoly“. Ona prostě spoléhá na to, že vedení ocení její schopnosti a povýší ji. Svými úspěchy se nikdy příliš nechlubí, nebo minimálně ne tam, kde by to vypadalo, že se vytahuje. Je spíš zdrženlivá, zato disciplinovaná, a tak má dobře našlápnuto k označení nejsilnější a nejúspěšnější žena.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Ženy narozené ve znamení Panny patří k neviditelné síle, která operuje v pozadí. Jsou nesmírně pracovité, inteligentní a důsledné. Necpou se nikam dopředu, ale svými radami posouvají projekty a všelijaké další úkoly k jejich zdárnému konci.

A proč jsou považovány za supermanky? Jejich předností je fakt, že nejdou do věcí po hlavě, ale vždy je pečlivě naplánují. Pozor, to ale není všechno. Ony své plány totiž také realizují. Mají neuvěřitelný organizační talent, díky kterému zvládají jak práci, tak i rodinu a soukromý život jako takový.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, www.prosieben.de