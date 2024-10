Ne všechny potraviny jsou našemu zdraví přínosné. Ačkoliv nám chutnají, jejich množství ve stravě bychom se měli snažit korigovat. Řeč je o druhu masa, které je podle odborníků pro lidský organismus tím nejškodlivějším.

Abychom byli zdraví a cítili se dobře, nestačí každé ráno vstát a dát si dvacet sed lehů. Je třeba přemýšlet na vším, co zkonzumujeme, abychom tím svému tělu co nejvíce prospěli.

Dobrým příkladem potraviny, u které je třeba moderovat množství, je maso. Odborníci jsou v tomto směru za jedno. Některé druhy mas je třeba z jídelníčku zcela vyřadit.

Jaké druhy mas to jsou? Jako první je třeba výrazně omezit nebo lépe, úplně vyřadit ze stravy, a možná vás to překvapí, je ribeye steak.

Ten obsahuje 11 gramů nasycených tuků a jeden gram trans tuků na 115 gramovou porci, zatímco filet mignon má 10 gramů nasycených tuků na porci stejné hmotnosti.

Dalším druhem masa, kterému je nutné se vyhnout, je jehněčí. Pokud jste do této chvíle považovali jehněčí za zdravé, pak vás musíme vyvést z omylu.

Tomuto masu se vyhněte

Jehněčí maso obsahuje 11 gramů nasycených tuků na 115 gramovou porci. Pokud si život bez jehněčího neumíte představit, volte jehněčí plec nebo kotlety, které obsahují 9 gramů tuku na stejnou porci.

Masa, které byste neměli konzumovat:

Zdroj: Youtube

Dalším druhem masa, které je podle odborníků jedním z nejškodlivějších, jsou vepřová žebra. Ačkoliv mnohým z nás chutnají, ve skutečnosti jsou tak mastná, že to neunikne žádným očím.

S porcí 115 gramů žeber do těla přijmete celých 13 gramů nasycených tuků. To by vás mělo přivést k zamyšlení, vepřová žebra raději nekonzumovat.

Zdravé, jak asi tušíte, nejsou pro naše tělo ani klobásy. Obecně platí, že masné výrobky jsou téměř na každém seznamu potravin, které našemu tělu neprospívají. Uzená klobása obsahuje šest gramů nasycených tuků na 50 gramovou porci, ale také značných 350 až 500 miligramů sodíku.

„Uzeniny, slanina, párky v rohlíku a lahůdky, které jsou sušené, uzené nebo solené, často obsahují vysoké množství nasycených tuků a také přísady, jako jsou dusičnany, které mohou přispívat k zánětu. Zpracované maso má také vysoké množství kalorií a soli, což může vést k nárůstu hmotnosti a zvýšení krevního tlaku,“ uvedla specialistka na výživu, Dr. Joy.

Pokud vám na vašem zdraví záleží, zkustemezi těmito druhy mas vybírat libovější kusy. Místo prorostlých částí, volte raději kotlety, panenskou svíčkovou a části bez tukového krytí.

Zdroje: story.hr, www.webmd.com, www.brownhealth.org