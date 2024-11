Externí autor 24. 11. 2024 clock 4 minuty

Dokážete si představit bydlení v chlévě? Nemyslíme v tom klasickém, ale v binci, který každý pořádkumilovný člověk nemůže nazvat jinak. Podívejte se na tři znamení zvěrokruhu, která si v něm doslova rochní.

Nepořádek je běžnou součástí každodenního života většiny lidí, který ovšem pravidelně uklízejí. Jenže se najdou jedinci, kteří, ať dělají co dělají, nejsou schopni udržet věci kolem sebe v ladu a skladu. Naopak svým přístupem k úklidu vytvářejí ještě větší chaos.

A pak jsou tací, nebojíme se je nazvat čuníky, kterým nevadí prach v bytě, špinavé oblečení válející se po zemi, nevyhozené odpadky, neumyté nádobí a všude špína. V jednom i druhém případě se jedná o lidi, jejichž životní styl můžeme nazvat značně neuspořádaný. Podívejte se, co dalšího o nich hvězdy říkají:

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Možná si teď říkáte, jak může o tomhle harmonickém, krásném a sympatickém znamení říct, že je čuně. Fakt, že Váhy působí vyrovnaným a sofistikovaným dojmem, ale ještě neznamená, že se u nich doma dá jíst z podlahy. Jako vzdušné znamení jsou až moc bezstarostné na to, aby jejich druhou nejlepší kámoškou byly prachovka a koště.

Váhy mají příliš mnoho společenských povinností, pro které se rozhodně nemohou zapojit do domácích prací. Netvrdíme, že je nepálí binec v bytě, ale zkrátka nejsou schopné se překonat a uklidit ho. Raději urovnají konflikt mezi kámoškami, vyřeší problémy v rodině, jelikož to považují za mnohem důležitější.

Jak je ale možné, že při návštěvě je u nich vždy pořádek? To je jednoduché, před ohlášenou návštěvou se Váha dokáže vybičovat k uspořádání chaosu. Rychle sesbírá rozházené oblečení a špinavé nádobí schová do myčky. O zbytek se postará paní na úklid…

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Dalším špindírou v pořadí je Střelec. Jeho důvody k přehlížení domácího bince vycházení, stejně jako v případě Vah, z osobního nastavení. V první řadě je třeba říci, že jde o ohnivé znamení, kterému vládne Jupiter, planeta štěstí a expanze. Je to sice šťastlivec, ale disciplinovanosti do vínku moc nedostal. Je to taková volně se pohybující planeta zvěrokruhu.

Střelec si z něj kromě onoho štěstí bere i spontánnost a touhu po dobrodružství. A co je víc, plánování treku ve velehorách nebo vytírání podlahy či jiné domácí práce. Běžný člověk dá přednost čisté podlaze, Střelec se nenechá svázat povinností, a ještě nudnou. Ve svém nastavení je optimista, který si chce život hlavně užívat. A rozhodně ne s prachovkou v ruce.

Střelci je fuk, že má doma binec. Proto potřebuje někoho, kdo dohlédne na to, aby se z jeho bydlení nestal naprostý chlívek. Rozhodně partneři nemohou příliš počítat s tím, že jim v tomhle ohledu pomůže.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Nepořádnou trojku uzavírá zemské znamení Býka. Ovšem na rozdíl od svých dvou „zemských kolegů“ Panny a Kozoroha, kteří musí mít vše v lajně, je Býk mnohem větší pohodář, kterého nerozhodí špinavé fusekle na zemi, nebo košile halabala přehozená přes židli.

A teď vám prozradíme tajemství. Býk je nejenom pohodář, ale taky občas umí být pořádný lenoch. Na druhou stranu, když se takzvaně zasekne, snaží se najít motivaci k tomu, aby se zvedl a šel alespoň vynést koš. Jenže mu to ale vůbec nejde a i v dospělém věku nad sebou potřebuje onen pověstný bič.

Stejně jako Váhy, Býk miluje hezké prostředí a je rád, když se to u něj doma blyští. Pokud má čistotného partnera, nejspíš nemusí mít strach, že skončí obklopený kupou odpadků. A jestli ne, pak by měl, stejně jako Váha, využít úklidové služby a dál spokojeně lenošit.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, astrotalk.com