Externí autor 6. 12. 2024 clock 4 minuty

Přemýšlíte o tom, zda se svým partnerem zůstanete navždy? Pokud patříte mezi následujících šest párů zvěrokruhu, je dost dobře možné, že tomu tak bude. Patříte mezi vyvolené?

Lásce přejí hvězdy. Ale jenom nějaké. I když je třeba na každém vztahu pracovat, je obecně známo, že určitá znamení zvěrokruhu mají vlastnosti, které jsou přirozeně kompatibilní s dalšími. Díky nim se pak zrozenci v těchto znameních cítí, jako by si by si byli souzeni navždy. Podívejte se, která znamení zvěrokruhu s největší pravděpodobností obstojí ve zkoušce času.

Býk (21. 4. – 21. 5.) a Rak (22. 6. – 22. 7.)

Býk a Rak jsou jedním z nádherných párů, kterým to zkrátka spolu šlape. Obě znamení si cení bezpečí, pohodlí a hlubokého citového spojení. Býk se svou stálou a spolehlivou povahou dokonale doplňuje Rakovu pečující náruč. Oba upřednostňují domov a rodinu a vytvářejí pevný základ, který přečká jakoukoli bouři. Tento vztah je postaven na důvěře, loajalitě a sdílené lásce k drobným radostem života. I proto je téměř nerozbitný.

Panna (23. 8. – 22. 9.) a Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Komu jinému by to mělo vyjít, než těmto dvěma zemským znamením, která jsou svým založením velmi praktická a také pracovitá a velmi oddaná svým cílům, nejenom těm osobním, ale nezapomínají ani na ty společné. V jejich svazku se krásně propojují Kozoroží ambice i Pannino zaměření na detaily. Proto oba dohromady tvoří vztah, v němž silné stránky každého z nich podporují toho druhého. Jejich vzájemný respekt a sdílené hodnoty znamenají pouto, které časem sílí. Společně si budují život, který je stabilní, úspěšný a plný vzájemného obdivu.

Ryby (21. 2. – 20. 3.) a Štír (24. 10. – 22. 11.)

Další dvojicí, jejíž spojení přesahuje všednost partnerských svazků jsou Ryby a Štír. Jako vodní znamení oba disponují pořádnou dávkou emocí a intuice. Navíc jim nedělá problém pochopit potřeby toho druhého. Štírova vášeň a intenzita se dokonale shoduje s empatií a zasněností ryb. Jejich vztah je o hloubce, nejenom emocionální, ale také fyzické a duchovní. Oba vzájemně cítí, že partnerovi na nich záleží a rozumí jim. Tohle pouto je prakticky nemožné přerušit.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) a Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Tohle vzdušné duo si má od rána do večera o všem povídat, rozumí si po intelektuální stránce a rádo si společně užívá dobrodružství. Váhy i Blíženci se vzájemně podporují v myšlení a rádi společně vymýšlejí a hlavně zkoumají nové nápady. Zatímco Váhy přinášejí do vztahu harmonii, Blíženci přizpůsobivost. A tyhle dvě veličiny tvoří dohromady vyvážený svazek plný života. Jejich společná zvídavost a láska k lidem zaručují, že budou mít vždy co objevovat.

Lev (23. 7. – 22. 8.) a Beran (21. 3. – 20. 4..)

Každé znamení má nějakou svou spřízněnou duši. Pro ohnivce Lva je to jednoznačně Beran. I když jsou oba vášnivé a ohnivé znamení, každý na to jde trochu jinak. Zatímco Beran je známý svou smělostí a panovačností, Lvi se umí chopit vůdcovské role daleko hravějším způsobem. Proto si právě tihle dva budou rozumět. Neprobíhá totiž mezi nim boj o velení, ale naopak rádi své žezlo občas vzájemně přenechají jeden druhému. Oba jsou velmi společenští a současně i charismatičtí. Vzájemně chápou jeden druhého, přitom zůstávají nezávislí.

Střelec (23. 11. – 21. 12.) a Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelci jsou ohnivé znamení a jako takoví si budou rozumět s dalšími ohnivci jako je Lev nebo Beran. Ale jediný, kdo porozumí jejich spontánní a otevřené povaze je zase Střelec. Jedině ten chápe, co jeho partnera či partnerku, také Střelce, dusí a svazuje. Právě tohle znamení potřebuje chápající protějšek. S ním pak může vytvořit nerozlučnou dvojku čas od času mizící kamsi za dobrodružství, ale vždy ve dvou. A téhle touze zkrátka rozumí zase jenom Střelec.

Zdroje: people.com, horoskop.de