Bronzová ruka: Záhada stará 3500 let, se kterou si archeologové neví rady

Existovali v minulosti kyborgové? Bronzovou ruku starou více než 3500 let se podařilo najít na území Švýcarska, připomíná odlomek sochy, ale také lidskou protézu. Je vykládaná zlatem, což je zcela první takový nález v Evropě. Archeologové se stále dohadují, za jakým účelem byla vytvořena.

Ruka je o trochu menší než lidská ruka a je vytvořena z půl kila bronzu. Kolem zápěstí má lepidlem připevněnou zlatou folii a snadno by dokázala posloužit jako protéza pro člověka, který o končetinu přišel. Pravděpodobnější je ale verze, že je kovový nález součástí větší sochy, jejíž zbytky se zatím nepodařilo nalézt.

Na obdivuhodný a naprosto ojedinělý nález přišli v roce 2017 lovci pokladů, kteří se k Bielskému jezeru v Bernu vypravili se speciálními detektory kovů. Vedle bronzové ruky našli také žebro a malou dýku ze stejného materiálu. Vlivem oxidace jsou nálezy namodralé až zelené.

Vedoucí oddělení antické historie v Bernu Andrea Schaer, která nálezy zkoumala, tvrdí, že se zpočátku domnívalo, že jde o podvrh. ,,Nikdy jsme nic podobného neviděli." Lepidlo z ruku podrobili radiokarbonovému datování, to nález dosadilo do doby bronzové (cca 3000 př. n. l. – 1200 př. n. l.) Odhadem je ruka stará přibližně 3500 let.

S takovým objevem se o týden později do okolí Bielského jezera dostavil rozšířený tým archeologů a během sedmi týdnů našli další pozůstatky ze stejného období. Hrob neznámého muže ve vesnici Prêles přinesl nejen jeho ostatky, ale i spoustu artefaktů; bronzovou lýtkovou kost, ozdobu do vlasů a kolem kostí rozeseté malé kousky zlaté folie, stejné jako na bronzové ruce. Pravděpodobně tak šlo o jejího držitele či výrobce. Archeologové se svorně shodují, že muž měl vysoké postavení mezi lidmi.

Nastává otázka, zda bronzové artefakty s rukou v čele pochází z kantonu Bern, nebo sem byly přivezeny ze zahraničí. Je to totiž vůbec první podobný nález v Evropě; na starém kontinentu je rozeseto tisíce podobných bronzových nalezišť, v žádném však nebylo objeveno zlato. Původ by mělo odhalit chemické zkoumání.

Účel ruky zůstává i po dvou letech stále neznámý. Kvůli prohlubni na ruce se může jednat o ozdobu nějaké hole, na kterou by se připevnila, nebo o deklarovanou sochu či zpodobnění vůdce skupiny, jímž mohl být muž z Prêles. Archeologové ovšem stále nevylučují i verzi "nejstaršího kyborga světa".