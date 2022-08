Vědci objevili nejstarší pyramidu světa. Může zcela přepsat dějiny civilizace

Tereza Malá

Gunung Padang.

Foto: RaiyaniM / Creative Commons, CC BY-SA 4.0

Pokud jste si mysleli, že nejstaršími pyramidami světa jsou egyptské anebo snad mayské, pak jste na omylu. Nejstarší pyramida na světě, Gunung Padang, se nachází v Západní Jávě v Indonésii a její stáří je odhadováno na 25 000 let. Její stavba by mohla být důkazem vyspělé civilizace, která předcházela jakékoli civilizaci, jíž známe. Místo je postaveno z hlíny a kamene na vrcholu vyhaslé sopky. Proslavilo se díky kontroverzním výsledkům uhlíkového datování, které by v případě potvrzení naznačovaly, že stavba začala již pár desítek let př. n. l.