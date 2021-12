Moře vyplavilo starý vzkaz v láhvi s pozoruhodným poselstvím. Není od trosečníka

Zavírání vzkazů do láhve slouží k výzkumu mořských proudů.

Foto: sculpies / Shutterstock

Když se řekne „vzkaz v láhvi“, pravděpodobně se nám všem vybaví romantický film o ztracené a znovu nabyté lásce jednoho uzavřeného mořského vlka se zraněným srdcem. Že se však tyto příběhy skutečně dějí, je dokázáno i díky nedávno nalezené láhvi se vzkazem, který byl vypuštěn na moře ještě před vypuknutím první světové války. Nejstarší vzkaz v láhvi je starý 108 let. Byl vypuštěn v roce 1906 a nalezen v roce 2015, tedy po 108 letech.

Vzkaz v láhvi je – podobně jako vzkaz posílaný holubem - určitou formou komunikace. Odesílatel zpravidla umístí na papírek to, co chce sdělit, skleněnou láhev uzavře a vypustí na dlouhou pouť. Takto „poslané“ vzkazy pak mohou sloužit k různým účelům. Láhve většinou urazí dlouhou pouť a zažijí zajímavá dobrodružství. Některá poselství slouží třeba i k vysílání nouzových signálů, zatímco jiné jsou třeba i vzkazem pro potenciální kamarády na dopisování či jako prostředek pro vědecké studie oceánských proudů. Ještě dnes se zprávy v láhvích používají v oboru oceánografie jako prostředek ke studiu globálních proudů.

Na dokument o jednom nalezeném vzkazu se podívejte na videu:

Zdroj: Youtube

Odzátkovávač oceánských láhví

Je známo, že vzkazy v láhvích se používají již od starověku. Vypouštěl je už i Aristotelův žák, řecký filozof Theofrastos na konci 4. století př. n. l., když si tak ověřoval svou hypotézu, že Atlantský oceán ústí do Středozemního moře. V Anglii v 16. století dokonce vzniklo povolání "odzátkovávače oceánských láhví", protože Alžběta předpokládala, že některé láhve mohou obsahovat tajné zprávy od špionů z Francie. Pokud láhev otevřel někdo jiný než odzátkovávač, jednalo se o trestný čin.

Vzkaz v láhviZdroj: Romolo Tavani / Shutterstock

V běžné praxi to vypadalo tak, že vědci zavřeli do láhve nějaký vzkaz a pak čekali, kdo a odkud se jim ozve. Ověřovali si tak své hypotézy o oceánských proudech. Jedním ze známých projektů je třeba Drift Bottle Project, který inicioval v roce 2000 Eddy Carmack. Výzkumník v oblasti klimatu z kanadského Institutu oceánských věd chtěl studovat oceánské proudy kolem severní části Severní Ameriky, ale projekt se rozšířil daleko dále. Výzkumníci vypustili asi 6400 láhví, z nichž 264, tedy asi 4 %, bylo nalezeno a nahlášeno.

Příběhy ukryté v láhvích

Zatím nejstarší vzkaz v láhvi plul po oceánu celých 108 let. V letech 1904-1906 bylo v Severním moři vypuštěno asi tisíc vzkazů v láhvích, které vylovil britský mořský biolog George Parker Bidder III. v rámci studie oceánských proudů. Jedna z těchto zpráv pak byla nalezena až v roce 1954, a dokonce v roce 2015 bylo oznámeno, že další z Bidderových lahví našla na ostrově v Německu poštovní úřednice ve výslužbě jménem Marianne Winklerová, která pak v láhvi zavřenou pohlednici poslala poštou na stále existující adresu. Tento Bidderův vzkaz v láhvi byl nakonec uznán Guinnessovou knihou rekordů jako nejstarší svého druhu. Podívejte se zde:

Zdroj: Youtube

Překonal tak i do té doby nejstarší vzkaz, za nímž stál kapitán C. Hunter Brown z Glasgowské školy plavby, který byl nalezen 98 let od jeho odeslání poblíž Shetlandských ostrovů.

Jak se zdá, neměli bychom si na naše stávající poštovní možnosti stěžovat! I když někdy čekáme několik dní nebo týdnů, když se balíček někde zatoulá, není to 108 let.

