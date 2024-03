Následující týden bude podle astrologů pro většinu znamení úspěšný. Smůla se vyhne téměř všem, a naopak každé znamení zvěrokruhu bude mít svůj extra den, ve kterém se mu přihodí něco neopakovatelného. Na který den v příštím týdnu se můžete začít těšit právě vy?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé narození ve znamení Berana se mohou začít těšit na úterý. Vypadá to, že se právě snažíte rozhodnout o věci, která je pro vás nesmírně důležitá, ale nemáte k tomu dostatek informací. Právě v úterý potkáte někoho, kdo vám dá na vaše otázky odpověď. Buďte otevření a naslouchejte své intuici. Budete se moci konečně v klidu rozhodnout a jít dál.

Býk (21.4.-21.5.)

Býkům se zapalují lýtka, a mohou se těšit na nové milostné dobrodružství. Právě příští týden nastanou velké změny, protože konečně budete moci vzít osud pevně do svých rukou. Váš šťastný den nastane ve čtvrtek. Odložte proto strach stranou a vydejte se vstříc svému osudu. Budete překvapení, jak se váš život změní k lepšímu.

Blíženci (22.5.-21.6.)

Na Blížence čeká velké a neočekávané překvapení již tuto středu. Možná vám předchozí dny připadaly jako noční můra, ale jakmile se překlene polovina týdne, budete si říkat, že to stálo za to. Ve středu se rozzáříte jako žárovka, protože vás potká něco velmi speciálního. Radost vám vlije opět krev do žil a vaše životní energie se vyšvihne na maximum.

Rak (22.6.-22.7)

Dlouho jste si lámali hlavu nad jednou záležitostí, a právě ve středu dojdete k důležitému poznání. Konečně odhalíte svůj potenciál a talent. Najednou se vám otevřou úplně nové možnosti. Vaše snění se může stát skutečností, stačí si pouze věřit a rozhodnout se. Nenechte se ovládnout svým strachem a pochybnostmi, dokážete cokoli. Věnujte se svému poslání.

Lev (23.7.-22.8.)

Zrozenci Lvů jsou v poslední době jako utržení ze řetězu. Měli by se trochu ve svém jednání krotit. Nespěchejte a snažte se být trpěliví, protože jedině s chladnou hlavou a v klidu můžete udělat správné rozhodnutí. Pokuste se uklidnit své myšlenky a touhu vše okamžitě řešit. Váš nejlepší den bude ten poslední v následujícím týdnu, neděle.

Panna (23.8.–22.9.)

Panny by si neměly brát nic osobně a měly by si utřídit myšlenky. Soustřeďte se na svoje plány a přání, protože když jim věnujete pozornost, začnou se postupně plnit. Těšit se můžete na tuto sobotu, protože právě v tento den se vám dostane vytouženého znamení a naděje, že vše dobře dopadne. Odložte strach a s pokorou přijímejte dary osudu.

Váhy (23.9.-23.10.)

Znamení Vah se může těšit na veleúspěšný týden. Na co tito lidé sáhnou, to se jim bude dařit. Den „D“ nastane v neděli a bude doslova magický. Seznámíte se s někým novým, kdo ovlivní zásadně váš další duchovní vývoj. Tento den si budete pamatovat do smrti. Vytvoří se nové vztahy a pevná přátelství, která vám vydrží po celý život.

Štír (24.10.-22.11.)

Pro Štíry bude úterý skvělým a velmi positivním dnem. Již ze začátku týdne vám někdo nabídne potřebnou pomoc, na kterou jste tak dlouho čekali. Nestyďte se a dovolte, aby vás druzí lidé podpořili. Díky tomu si budete moci zase vydechnout a získáte pocit důvěry a bezpečí. Jako bonus se upevní vaše přátelství a získáte člověka, který vám rozumí.

Střelec (23.11.-21.12.)

Dobrodruh zvěrokruhu Střelec bude mít zpočátku týdne hravou a laškovnou náladu. Už v pondělí budete mít svůj magický den, kdy budete přitahovat pozornost a všichni budou chtít trávit čas ve vaší společnosti. Dopřejte svým přátelům to potěšení, bude to na ně mít obohacující a harmonizující účinky.

Kozoroh (22.12.-20.1.)

Tito lidé se nacházejí v období, které je vhodné pro zkoušení nových věcí. Zahoďte svůj strach a vrhněte se do všeho, co jste vždy tajně toužili vyzkoušet. Naslouchejte vlastní intuici, nezradí vás. Včas by vám dala najevo, že něco nemáte dělat. Experimentujte, bavte se a žijte. Váš nejsilnější den bude čtvrtek. Právě ten je vhodný pro splnění vašeho velkého snu.

Vodnář (21.1.-20.2.)

Vodnáři by měli zase začít společensky žít. Nebojte se obvolat přátele a vyrazit do společnosti, protože vaše duše si to žádá. Ideálním dnem pro vás bude sobota. Udělejte si čas samy na sebe, pomůže to vašemu sebevědomí. O víkendu se vám otevřou úplně nové možnosti. Budete hvězdou společnosti a navíc je ve vzduchu setkání s někým zajímavým.

Ryby (21.2.-20.3.)

Zasněné Ryby se mohou bez výčitek oddat svým představám. Možná v sobě máte trochu nestandardní představy, ale jeden den v týdnu se vám může splnit i to nemožné. Tímto magickým dnem bude středa. Dovolte si být jakkoli potrhlí, prostě samy s sebou. Hvězdy vám budou přát a energie tohoto dne podpoří váš záměr.

Zdroj: Autorský text