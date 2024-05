Zajímá vás astrologie? Pak rozhodně nikam neodcházejte a přečtěte si náš článek. Dozvíte se v něm, jaká jsou nejstatečnější a nejsilnější znamení zvěrokruhu. Tyto ženy projdou každým peklem jako vítězové.

Nejstatečnější znamení

Chcete-li si najít partnerku, která nebude z cukru a vydrží s vámi skutečně všechno, pak si nechte poradit od astrologů. Ti se totiž shodují, že mezi dvanácti znameními jsou 4 výjimky, které vydrží každé peklo.

Kozorozi

O jaké znamení jde? Prvním znamením zvěrokruhu, které je velice statečné a silné, jsou Kozorozi (22.12. – 20.1.). Ženy narozené v tomto znamení mají pro strach uděláno. Nebojí se žádné překážky.

Životní výzvy berou jako možnost mnohému se naučit, získat potřebné zkušenosti a být lepší verzí sebe samých. Mají rády dobrodružství a nebojí se žádné konkurence.

Blíženci

Dalším velice statečným a silným znamením zvěrokruhu jsou Blíženci (22.5. - 21.6.). Ženy narozené v tomto znamení jsou ambiciózní. Mají své sny a ty si stůj co stůj plní.

Vynikají na vysokých postech jako právničky, lékařky a vědkyně a muži pro ně nejsou konkurencí. Mužský svět je jim blízký. Jsou totiž stejně tvrdé a nekompromisní.

Žena narozená ve znamení Blížence je férová a to samé očekává od svého okolí. Jakmile zjistí, že k ní nejste upřímní, je rozhodnutá vás zničit.

Váhy

Dalším velice statečným znamením zvěrokruhu jsou Váhy (23.9. – 23.10.). Ty se nezaleknou ničeho. Všechny situace řeší s chladnou hlavou a vždy najdou správné řešení.

Váhy nikdy nejednají nemorálně. Vždy se snaží jít cestou nejmenšího odporu, od jejich cílů je ale nikdo neodvrátí. K okolí jsou upřímné a čekají od něj stejné výsledky jako od sebe samých.

Raci

Posledním znamením zvěrokruhu, které se řadí mezi nejvíce odvážné a silné, jsou Raci (22.6. – 22.7.). Pokud ženu Raka postihne jakékoliv trápení, vždy se na vás i přesto bude usmívat.

Svou slabost vám tato žena nikdy plně neodhalí. Mohla by mít pocit, že samu sebe zradila a to je něco, co považuje za zcela nepřípustné. Ženy ve znamení Raka vidí ve všem pozitivum.

Z úspěchu se radují, prohru berou jako tu nejlepší školu neselhat příště. Vědí, že pouze trénink dělá mistra a žádný učený z nebe nespadl. Ženy ve znamení Raka se nebojí riskovat. Mají rády dosud nepoznané cesty, které svou náročností nemají obdoby.

