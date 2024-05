Každý člověk je jiný. Tím je svět kolem nás krásný a zajímavý. Tušíte ale, jaká znamení zvěrokruhu se řadí u žen mezi nejtajemnější? Pokud ne, rozhodně čtěte dál.

Každé znamení zvěrokruhu si nese své dobré i špatné stránky. Ty se pak projevují v každé sféře našeho života a ani vztahy nejsou výjimkou. Věděli jste ale, že podle horoskopu lze zjistit, jaká znamení mají sklon být tajemná?

Záhádné ženy

Astrologové se shodují, že dvanácti znameními zvěrokruhu existují tři, která lze považovat – zejména u žen – mezi nejtajemnější. Tušíte, která znamení to jsou?

Nepřístupní Berani

Ženy, které jsou velice tajemné a pro ostatní se tak často stávají neutuchající záhadou, jsou narozené ve znamení Berana (21.3. – 20.4.). Tyto ženy se často potutelně usmívají, aniž by řekly jediné slovo.

To v druhých vzbuzuje rozporuplné pocity. Jedni se domnívají, že takovou ženu něčím naštvali, zatímco druzí mají tendenci považovat ji za nepřístupnou a arogantní.

Ženy Beranky jsou ale takové od narození. Jsou introvertní a nemají kolem sebe mnoho přátel. Upřednostňují kvalitu před kvantitou a nadmíru si cení skutečného přátelství.

Tajnůstkářský Býk

Tajemné jsou také ženy narozené ve znamení Býka (21.4. – 21.5.). Ženy narozené v tomto znamení jsou sice abnormálně citlivé a jemné, ale také tajnůstkářské. Mají pro to ale důvod.

Znamení zvěrokruhu a co o vás vypovídají:

Zdroj: Youtube

Věří totiž, že kdyby cokoliv, co nosí ve svém nitru, vyzradily, snížily by se jim šance na úspěch. Ve vztazích pak tyto ženy skrývají své city. To v ostatních často vzbuzuje pocit, že o ně ženy ve znamení Býka nemají zájem.

Pravda je však taková, že Býci jsou plaší a sami mají strach dát své city najevo, aby se nemuseli potýkat s případným odmítnutím.

Intrikářští Raci

Raci (22.6. – 22.7.) jsou rození tajnůstkáři. Neradi se svěřují a sami sebe často halí do oparu tajemna. Nechtějí, aby o nich svět kolem nich cokoliv věděl. Důvodem však není nic pozitivního. Ženy ve znamení Raka jsou velké intrikánky, které mají strach z odhalení. Proto rády škodí potichu a pak dělají jako že nic.

Ženy narozené ve znamení Raka nikdy nejdou s proudem. Vždy si vyberou směr, kterým jim osobně sedí nejvíce. Nikdy se neplatí, zda mohou a nikdy nečekají na schválení ostatních.

Ženy narozené ve znamení Raka mají velice složitou povahu. Porozumnět jim chce notnou dávku respektu a trpělivosti. Pokud si vás ale žena v tomto znamení oblíbí, pak se na ni za každé situace můžete stoprocentně spolehnout. Obecně však pro tato 3 znamení platí, že lidé jejich tajemnost považují za výjimečnou a krásnou.

