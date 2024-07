Česká kinematografie se pyšní řadou klenotů, na které nedáme dopustit a jsme na ně náležitě hrdí. Každá mince má ale dvě strany a i ostříleným režisérům to někdy nevyjde. Od promítacích pláten nebo obrazovek se tak diváci zvedají s negativními pocity. Které filmy se staly propadáky?

Jsou chvíle, kdy potřebujeme vypnout, jen tak sedět a koukat. Během této činnosti netoužíme po náročném diváckém zážitku, stačí, když nás vybraný snímek pobaví. Avšak, i toto kritérium má své hranice.

Jaké tuzemské filmy podle filmových databází získaly nejnižší hodnocení, ať šlo o příšerné herecké výkony, hloupý příběh nebo amatérské zpracování?

Saxána a Lexikon kouzel

Pokračování populárního pohádkového příběhu Dívka na koštěti režiséra Václava Vorlíčka se snažilo navázat na úspěch prvního dílu. Stal se však pravý opak. Diváci kritizovali film za nedostatek originality, slabý scénář, neprofesionální digitální efekty i herecký výkon Jiřiny Bohdalové v roli nadržené důchodkyně.

Panic je nanic

Motto tří kamarádů, kteří se rozhodnou konečně si užít prázdniny, již prozrazuje, že divák od snímku nemůže čekat hluboké filozofické debaty. Uživatelé Česko-Slovenské databáze ale dokonce konstatovali, že ve „filmu nefunguje skoro nic.” Kritizovány jsou výkony jak profesionálních herců, tak také najatých hvězd Šárky Vaňkové a Libora Boučka, soundtrack i samotná režie Iva Macharáčka.

Prázdniny v Provence

Podobným propadákem je komedie z roku 2016 režiséra Vladimíra Michálka s Vojtěchem Kotkem, Kryštofem Hádkem a Jakubem Prachařem v hlavní roli. Diváci jsou přesvědčeni, že štáb jel do Francie na dovolenou a mezi tím se snažil něco natočit. „Vznikl tak tupý film o blbejch smažkách, který nedělaj nic jinýho, než co by od nich kdokoli čekal,” napsal na ČSFD uživatel Jenda.

Jak ukrást Dagmaru

Bláznivá komedie režiséra Jaroslava Soukupa Jak ukrást Dagmaru z roku 2001 byla označena za „filmovou rakovinu posledního stádia”. Myšlenka o českém super-agentovi 007 byla natolik nedotáhnutá do konce, že to, co mělo být vtipné, je spíše urážlivé a trapné.

Westernstory

„To není komedie, ironie ani parodie. To je slátanina a blbost na entou,” rozčílila se uživatelka Pamela v komentářích ČSFD. Bohužel, podle dalších diváků má pravdu. Film režiséra a scénáristy Vlastimila Peška s Pavlem Zedníčkem a Bohumilem Kleplem je prý nekonečná nuda plná hloupého pitvoření.

Kameňák

Série Kameňáků Zdeňka Trošky v žebříčku Nejhorších a trapných snímků nesmí chybět. Všechny díly jsou totiž diváky označovány za „kondenzovanou bídu české kultury.” I přesto si filmy získaly svou fanouškovskou základnu a jejich herci se stali hvězdami bulváru.

Dědictví aneb Kurva se neříká

Zatímco Dědictví Věry Chytilové je dnes označováno za český fenomén, pokus režiséra Roberta Sedláčka navázat na úspěch své kolegyně nevyšel. Diváci kritizují především trapnost snímku a hlavního představitele Bolka Polívky, jenž prý příliš „huhňá a má rádoby vtipné hlášky.”

Cool Girl!

Krásná atletka, tanečnice a klavíristka slibovaly v traileru pěknou podívanou. Tam však všechny naděje skončily. „I cvičená opice by zavrtěla lépe pozadím, o humoru ani nemluvím,” píše uživatel ČSFD pod přezdívkou PTomA. Kritice neušel ani scénář, režie a celkové zpracování filmu.

Playgirls I a II

Erotické komedie nemají v tuzemsku velkou podporu. Odhalená těla a žhavé scény v nich totiž působí směšně, asexuálně, trapně a spíše vybízí k zamyšlení, co si tím režisér chtěl kompenzovat. Podobnou úroveň mají i dialogy nebo kamera. To je také případ snímků Víta Olmera z roku 1995.

Waterloo po česku

Manželské povídky, které Vít Olmer psal pro časopis Playboy, měly zůstat v krabici. Místo toho byly zfilmovány, čímž získaly zlatou medaili v žebříčku Nejhorší tuzemské filmy na Česko-Slovenské databázi. Pyšní se hodnocením 6,7 %. Kritizovány jsou také herecké výkony Jiřího Krampola a Evy Holubové v hlavních rolích, kamera, střih i hudba.

