Externí autor 17. 6. 2024 clock 3 minuty

Všichni víme, že zmije se nejdřív tváří jakoby nic, a najednou dokáže zaútočit a kousnout. Přesně takhle se chovají i některé ženy. Pokud se tedy chcete vyhnout zmijím v lidské podobě, měli byste si dát pozor na tato nejútočnější znamení zvěrokruhu.

I když se většina z nás snaží hádky nezačínat, někdy se jim zkrátka nevyhneme, ať už v partnerském vztahu, kamarádském nebo mezi kolegy. Ale jsou i tací, kteří jsou vždy připraveni zaútočit, často ve chvíli, kdy to nejméně čekáme nebo v situacích, kdy projevíme vlastní názor.

Podívejte se, které znamení zvěrokruhu jsou skutečné potvory, jimž je lepší se raději vyhnout, protože jinak vám dokážou znepříjemnit život tak, že na to hodně dlouho nezapomenete.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Pokud se ve vztahu potká puntičkářská Panna například s nepořádným Vodnářem, srší mezi nimi jiskry zloby hodně často. Panny jsou neuvěřitelně analytické a zaměřené na detaily nejenom v pracovním procesu, ale i v komunikaci.

Ženy narozené v tomto znamení dokážou proto přesně zacílit na bolavé místo a ostrým jazykem říznout tak, aby co nejvíc ublížily. Počítejte s tím, že jakmile nad vámi jednou získají navrch, o moc lepší to už nebude. Jsou hodně netolerantní, jakmile si někoho znelíbí, jsou schopné mu slovně ubližovat při jakékoliv příležitosti.

Vlastně, když se to vezme kolem a kolem, Panna miluje svou nezávislost a slovo kompromis jí toho zas až tak moc neříká. Pokud situace s nimi zašla už příliš daleko, je nejspíš jediným rozumným řešením vzít nohy na ramena a vycouvat jak z partnerského vztahu, tak i z kteréhokoli dalšího.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Souhlasíme s tím, že ženy narozené ve znamení Berana mají hodně dobrých vlastností. Jenže ty bohužel přebije pár fakt: jsou také až moc temperamentní, velmi rády se hádají a při vypjatých emocích mohou snadno sklouznout k agresivitě.

Beranům vládne Mars, což je výzva k hádce. Navíc se občas může zdát, že Beranka hledá problémy i tam, kde nejsou, a to z jednoduchého důvodu. Potřebuje dát partnerovi či přátelům najevo, že ona je ta, která má pravdu. Ona jediná. V hádce s vámi nebude mít slitování. Nesnaží se hledat správná slova, kterými by situaci zklidnila. Své názory zásadně říká bez obalu.

Pozor na to, že Berani jsou sice na jednu stranu odvážní, ale na druhou velmi impulzivní, vlastně se rozhodují ve vteřině. Z toho pro vás vyplývá, že v jednu chvíli máte doma pohodu, v druhou Beraní řev. Tak moc je tohle znamení zvěrokruhu nepředvídatelné. Co s ní? Buď to chce nervy ze železa nebo dobré běžecké boty a rychle od ní pryč.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Ve výčtu jedovatých žen pochopitelně nemohou chybět Štírky, stejně jako Beran ovlivněné planetou Mars, která je ponouká k boji. Žena Štírka si potřebuje neustále dokazovat, že ona je ta silná, proto s přehledem vyvolá hádku a tu pochopitelně vyhraje.

Zrozenkyně ve Štíru jsou pěkné potvory, které se svým partnerem, nebo kamarádkami či kolegyněmi neprojevují žádné slitování, a dokonce se nevyhýbají ani manipulaci. Bez skrupulí tnou do živého místa svého „protivníka“ a je jim úplně jedno, jak moc dotyčnému či dotyčné ublíží.

A co je největší slabinou znamení Štíra? Jednoznačně žárlivost. Takže pánové, pozor na to, abyste při mrknutí na jinou ženu nedostali co proto...

Zdroje: www.gala.de, www.gofeminin.de