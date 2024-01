Své děti všichni milujeme a máme pocit, že právě ty naše jsou ty nejlepší. Tato tři znamení zvěrokruhu jsou úplně andělské děti. Pokud máte doma některé z těchto znamení, máte ve své ratolesti hotový poklad.

Podle astrologie jsme pro vás vybrali tyto hvězdné zrozence, protože se zdají být těmi nejskvělejšími dětmi na světě. Svým rodičům dělají jen radost, protože jsou hodné, cílevědomé a chytré. Jejich rodiče jsou na ně patřičně hrdí. Které ratolesti jsou ty nejméně problémové? Možná máte jedno z nich doma!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Svéhlavé malé Panny jsou své a nedají si do ničeho mluvit. Jsou již od mala velmi chytré, ambiciózní a šikovné, což se jim do budoucího života bude hodit. Umí si vše dobře naplánovat a propočítat, díky tomu rychle získají vše, co si zamanou, aniž si toho všimnete. V dospělosti jsou z nich obvykle úspěšní vrcholoví sportovci, nebo manažeři.

Tyto děti jdou tvrdě za svým. Když si něco zamanou, tak toho také dosáhnou, dokud nedojdou k cíli. První metou jsou jejich skvělé studijní výsledky, později je toto odhodlání vede k vysněné kariéře. Panny přesně od malička vědí, co chtějí. Nikdy se jejich přání a plánům nesmějte. Plně je podporujte, a uvidíte, že vám vaši podporu v dospělosti vrátí!

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Inteligentní děti se rodí často ve znamení Kozoroha. Mají perfektní odhad na situaci ve společnosti a dokáží splynout v jakémkoli prostředí. Umí se chovat ve všech vrstvách a zájmových kurzích. Vždy ví přesně, co říct. Nemusíte se tedy bát vzít své Kozoroží mládě kamkoliv. Umí se přizpůsobit a všude je rádi vidí. Ostatní rodiče je dávají svým ratolestem za příklad.

Děti v tomto znamení jsou jako houby a nasávají všechny vědomosti z okolí. Nemají proto žádný čas dělat lumpárny. Drogy ani alkohol nezkouší, nemají na to pomyšlení. Jsou to cílevědomé děti šťastných rodičů, kteří na ně mohou být jen pyšní. Kdo by takové potomky nechtěl?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Malí Vodnáři jsou neskutečně roztomilé, vlídné a milé děti. Dokáží si ihned získat srdce každého dospělého. Projde jim skoro každá lumpárna, protože mají sladce andělský výraz. Nejde se ně nikdy zlobit! Děti ve znamení Vodnáře jsou chytré, kamarádské, hravé a hodné k druhým dětem.

Svým rodičům dělají jen radost. Děti narozené ve znamení Vodnáře jsou empatické, pomáhají kamarádům v nouzi a umí je pohladit. Bystré a učenlivé děti umí vše rychle odkoukat. Stačí jim něco párkrát ukázat a hned ví, jak na to. Jsou také talentované a manuálně zručné. Jejich umělecké sklony chce brzy podporovat a rozvíjet.

Zdroj: timesofindia.indiatimes.com