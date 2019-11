Keret house: Nejužší dům světa. Nepatrná "nudle" poskytuje neuvěřitelný komfort

Nejužší dům v České republice najdeme v centru Prahy v ulici Anežská na Starém Městě. Nejužší dům světa, do jehož vyšších pater se dostanete pomocí žebříku, se nachází o kousek vedle - u sousedů ve Varšavě.

Dům na Anežské patří nejenom mezi nejužší, ale i nejmenší v České republice. Ten v polské Varšavě má sice jen jedno prvenství, zato světové. Za domem Keret stojí polský architekt Jakub Szczęsny, který na přání izraelského spisovatele Etgara Kereta zaplnil mezeru mezi dvěma domy a nechal vzniknout unikátní stavbu. Nejširší část domu dosahuje 152 centimetrů, nejužší místo pouhých 92 centimetrů. Dům je dvoupodlažný a má tvar trojúhelníku.

Naleznete v něm všechno, co k životu potřebujete - sprchu hned před záchodem, miniaturní ložničku, kuchyňský koutek i společenskou místnost. Do druhého patra se dostanete pomocí žebříku.

Není však zbudován k bydlení. Etgar ho prvně využíval coby inspiraci k psaní, později do něj začal zvát významné umělce. Dům taktéž slouží jako turistická atrakce, vždyť kdo by si nechtěl představit, jaké je to žít na podlahové ploše o pouhých 4 metrech čtverečných? Vstup je ovšem omezen šířkou člověka, mohutnější dámy a pánové tak mají smůlu.