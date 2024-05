Externí autor 5. 5. 2024 clock 3 minuty

Přemýšlíte o tom, jestli vás váš muž někdy podvedl? Nebo se na to chystá? Hledáte si partnera a chcete takového, který vám při první příležitosti nezahne? Tady je každá rada drahá. Možná vám napoví horoskop. Seznamte se s muži z nejvěrnějších znamení horoskopu.

Býk 21. 4. až 21. 5.

Ó věrnosti, tvé druhé jméno je Býk. Zní to sice pateticky, ale je to tak. Muži narození ve znamení Býka jsou vysoce spolehliví a nesmírně loajální vůči své partnerce. Jakmile jednou řekli „ano“, vloží do tohoto pro ně posvátného závazku srdce i duši.

Býci nemají v povaze zálety. Naopak si cení stabilního rodinného zázemí. Ve svém konání jsou čestní, proto můžete počítat s tím, že vám budou věrní a oddaní. V tom se na ně můžete rozhodně spolehnout. Hledáte partnera na celý život? Pak rozhodně hledejte Býka.



Rak 22. 6. až 22. 7.

Pro muže narozeného ve znamení Raka je věrnost naprosto přirozená věc. Takový přístup je dán zejména jejich emocionálním nastavením. S partnerkou je pojí vzájemné city a těch si Raci nesmírně váží a jsou své ženě hluboce oddáni.

Rak je známý svou pečující povahou. Pro svou vyvolenou je ochoten udělat první poslední. Drží se hesla v dobrém i ve zlém. Neodkopne vás, když jste v maléru, ale naopak při vás bude neochvějně stát až do konce. Partnerský závazek je pro Raka zkrátka posvátný. Svou vyvolenou bude bránit před celým světem.

Panna 23. 8. až 22. 9.

Muži narození ve znamení Panny jsou oddaní všemu, do čeho se pustí, a tedy i vztahu. Do jejich života nevěra nepatří, protože si zakládají na manželství či partnerství bez jediného škraloupu. A v tomto ohledu se na ně můžete rozhodně spolehnout.

Vztah je pro ně doslova posvátný a za takový považují i slib, že svému protějšku zůstanou věrní. Takový přístup jim značně ulehčuje jejich praktická povaha. S přehledem zvládají případné mráčky a každý problém dokážou vyřešit ještě dřív než nastane.

Váhy 23. 9. až 23. 10.

Do výčtu nejvěrnějších mužů podle znamení zvěrokruhu rozhodně patří Váhy. Divíte se? My ne. Protože, kdo jiný by měl hledat klidný a spokojený partnerský vztah než harmonicky naladěná a vyrovnaná Váha. Muži narození v tomto znamení navíc nemají problém se s vámi rovnoměrně rozdělit o domácí povinnosti a ví, co je to kompromis.



Kromě toho se Váha nesnaží dopřát si především vlastní pohodu, ale jde mu o to, abyste se vy cítila po všech stránkách spokojená. Pro některé ženy může být takové chování nesmírně osvěžující. Zrozenec v tomto znamení vkládá do svého manželství či partnerství nejenom respekt, ale i důvěru. Pokud se k němu zachováte stejně, stane se vaším věrným souputníkem.

Kozoroh 22. 12. až 20. 1.

Ať Kozoroh vezme za jakoukoli práci, vždy se jí zhostí s naprostým zaujetím a díky své ambicióznosti i snahou dosáhnout skvělého výsledku. Nejspíš byste to na první pohled neřekli, ale tohle jsou skvělé vlastnosti pro vybudování kvalitního a čestného vztahu.

Muži narození v tomto znamení vsázejí na pevné základy. Dobře vědí, že stavět na nevěře by se jim nemuselo vyplatit. Proto o svůj vztah pečují s maximálním úsilím. Vlastně by se dalo říci, že si ho až hýčkají. A protože obecně berou své závazky vážně, je pro ně věrnost zcela zásadní faktor vztahu.

Zdroje: astrotalk.com, www.yourtango.com