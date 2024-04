close info Kues / Shutterstock

Magdalena Weingärtner 27. 4. 2024 clock 4 minuty

Právě jste sundala růžové brýle a nestačíte se divit, co za muže máte po svém boku? Tváří se permanentně jako hromádka neštěstí, ale pro změnu ve svém životě není schopen nic udělat. Na co sáhne, to pokazí, je hotová chodící pohroma. Možná jste si vybrala jednoho z největších tragédů horoskopu.

tag Hnízdo Horoskop Kufr

