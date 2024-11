Vědeská senzace století: V Egyptě našli největší faraonův poklad

Lenka Bělská 16. 11. 2024 clock 3 minuty gallery

Archeologický průzkum v Egyptě probíhá již téměř 200 let. Mohlo by se tak zdát, že vše zajímavé již bylo objeveno. Opak je ale pravdou. Důkazem toho jsou pozůstatky 3200 let starých vojenských kasáren, kde byl nalezen vzácný artefakt. Bronzový meč s vyrytým jménem faraona Ramesse II.

